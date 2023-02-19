😡 Скандал в Венгрии. Местные бастуют против засилья российских фигуристов и обвиняют тренеров в абьюзивных методах тренировок

Слишком сложные тренировки.

Школу фигурного катания в Будапеште обвиняют в том, что она пригласила слишком много российских фигуристов представлять Венгрию, а также в оскорбительных методах обучения по отношению к местным спортсменам.

Российские фигуристы задолго до текущих событий уезжали как во время спортивной карьеры, так и после нее. Со временем стали образовываться эмиграционные кружки — в некоторых странах местных ребят было меньше, чем приехавших с постсоветского пространства. Схема была выгодна всем: спортсмены и специалисты, которые не нашли себе места на родине, развивали спорт там, где фигурное катание пока только зарождается. Однако далеко не всем нравится такая форма сотрудничества. В Венгрии случился настоящий бунт: родители местных фигуристов написали жалобу на директора департамента конькобежных видов и тренера сборной Гургена Варданяна и его бывшую жену Джераньяк Ипакян, руководителя национальной сборной, а также на директора спортивного клуба по фигурному катанию Будапешта Юлию Шебештьен.

Гурген Варданян

Главная претензия — по мнению родителей, эти специалисты намеренно продвигают спортсменов из России, не учитывая интересы местных. Одно дело, когда в сборной единичные случаи привлечения легионеров, но на последний чемпионат Европы в Финляндию поехали исключительно экс-россияне. Венгерским спортсменам говорили, что не видят в них перспективы. Тренировочный процесс называют излишне жестким и психологически абьюзивным. Один из родителей утверждает, что чемпионка Европы Шебештьен шлепала и щипала детей. Эту информацию даже готовы подтвердить другие тренеры, участники соревнований и спортивный психолог. Однако Федерация фигурного катания Венгрии отрицает все обвинения, а Юлия пригрозила судебным преследованием газете Sport24HUN за клевету в ее адрес.

Юлия Шебештьен

Родители венгерских фигуристов утверждают, что не требуют к своим детям особого отношения. Но, по их мнению, сейчас легионеры имеют преимущество перед местными. Вопросы вызывает и финансовая сторона отношений — если венгры должны самостоятельно искать деньги на тренировки, а экс-россиянам все компенсируют. Поэтому они заявляют, что у Варданяна есть собственный финансовый интерес поддерживать такую ситуацию. Кроме того, Гурген покрывает Юлию Шебештьен, методы тренировок которой вызывают у родителей беспокойство. Утверждается, что она позволяет себе эмоциональное и физическое насилие. Когда дети получают травмы, она не вызывает врача, а просит от учеников терпеть и кататься через боль. При этом даже не сообщая родителям о проблемах ребенка со здоровьем.

«Моя дочь сильно упала во время тренировки. На ее голове выросла огромная шишка. Очевидно, что это результат падения на лед. Но тренер Юлия не вызвала врача, она даже не позвонила нам сразу после падения. Более того, она даже не отпустила дочь с занятия и требовала от нее выполнения упражнений. Когда мы пришли за дочкой к концу тренировки, застали ее плачущей. Она показывала на шишку и дрожала», - рассказала мама 11-летней фигуристки.