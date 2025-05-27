«Он лучший вратарь, который у вас будет, ребята». Синнер поблагодарил Доннарумму за поддержку

Вчера первая ракетка мира Янник Синнер успешно стартовал на Ролан Гаррос, обыграв в трех сетах Артура Риндеркнеша — 6:4, 6:3, 7:5 .

Посмотреть на игру итальянца пришел его соотечественник — голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

После матча Янник поблагодарил футболиста: «Здесь особенный гость. Джиджио... спасибо, что пришел. Он лучший вратарь, который у вас будет, ребята».

Парни встретились и тепло пообщались после матча, Янник подписал для Доннаруммы футболку.