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У Костомарова поражено до 25% мозга. Он находится в критическом состоянии

Роман Костомаров Роман Костомаров
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Очень тяжело.

В Сети появилась информация о том, что у Романа Костомарова произошло резкое ухудшение состояния здоровья, об этом пишет Телеграм-канал SHOT, а также «РИА Новости» и Газета.Ru.

Согласно новым данным, проблемы с лёгкими и кровоснабжением, из-за которого врачи провели несколько ампутаций омертвевших тканей, больше не являются для экс-спортсмена главными. Теперь речь идёт о поражении инфекцией мозга фигуриста.

«Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий», — говорят источники, утверждая, что в настоящий момент поражено до 25% мозга Костомарова.

Инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения, считают врачи. Кроме того, новые образования были обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком.

Врачи добавили, что поражение белого и серого вещества мозга удалось сохранить во всех отделах, кроме правой лобной доли.

Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. На ее фоне у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.

Источник - телеграм-канал SHOT.

5 комментариев

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Товарищ Наркотик
Либо станет овощем, либо умрет. Других вариантов нет
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Алексей Дольский
Помрет этот Костомаров
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Анастасия Прудникова
😢
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Ivan Sergeev
Комментарий удален
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Prokuror Prokurorov
Если это правда, то счет пошел уже в лучшем случае на месяцы.
+5
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Schiaff1no
Трындец. Здоровья
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