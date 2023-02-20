У Костомарова поражено до 25% мозга. Он находится в критическом состоянии

Очень тяжело.

В Сети появилась информация о том, что у Романа Костомарова произошло резкое ухудшение состояния здоровья, об этом пишет Телеграм-канал SHOT, а также «РИА Новости» и Газета.Ru.

Согласно новым данным, проблемы с лёгкими и кровоснабжением, из-за которого врачи провели несколько ампутаций омертвевших тканей, больше не являются для экс-спортсмена главными. Теперь речь идёт о поражении инфекцией мозга фигуриста.

«Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий», — говорят источники, утверждая, что в настоящий момент поражено до 25% мозга Костомарова.

Инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения, считают врачи. Кроме того, новые образования были обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком.

Врачи добавили, что поражение белого и серого вещества мозга удалось сохранить во всех отделах, кроме правой лобной доли.

Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. На ее фоне у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.

Источник - телеграм-канал SHOT.