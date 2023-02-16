Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Махоумс так праздновал победу, что чуть не свалился с крыши автобуса 🍻😵‍💫

Можно и расслабиться.

В конце прошлой недели отгремел Супербоул-2023, где «Канзас-Сити Чифс» смогли одержать победу над «Филадельфией Иглз».

Одной из главных звезд матча был Патрик Махоумс. Незадолго до матча квотербек получил сильное растяжение связок голеностопа, но он все равно вышел на поле. Его даже зацепили за больную ногу, но это не заставило его выйти с поля.

Конечно же, Махоумс был безумно рад победе своей команды, и он безудержно отпраздновал триумф на параде по возвращению в Канзас.

В Канзас-Сити команду встречали ликованием, пока игроки ехали на автобусах по улицам. На одном из них Патрик с чемпионским поясом WWE на талии под одобрительные крики остальных шарахнул баночку пива и чуть не свалился с крыши.

Хорошо, что рядом нашлись те, кто его удержали, а то лишиться звездного квотербека сразу после победы было бы печально 😅