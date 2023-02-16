😴 «Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, а просыпаться в час дня». Женя Медведева рассказала о своем детстве и нынешнем режиме

Бог точно не подает.

На шоу «Дерзкая готовка» Камила Валиева призналась Ляйсан Утяшевой, что Евгения Медведева – один из её кумиров в фигурном катании.

После этого Ляйсан взяла у Жени небольшое мини-интервью, где та рассказала о своём детстве и текущем режиме.

– Я знаю, что этот вопрос интересует очень многих: насколько сложно тебе было отказаться от обычных детских радостей в угоду профессиональному спорту и бесконечным тренировкам? Бунтовала когда-нибудь?

– Во-первых, мне не сложно было отказываться, потому что я особо и не знала другой судьбы 😸.

А, во-вторых, мне и так было весело в детстве с друзьями. Просто мы играли с ними не на детской площадке, а в тренажёрном зале. И там было не менее весело!

– Кстати, а часто ли ты нарушаешь спортивный режим?

– Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь 😃 Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня.

– Отвлечемся чуть от спорта. Как ты отдыхаешь от тренировок? Какой досуг сейчас предпочитаешь?

– Я сейчас в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени. Наверное, отвлечься мне помогает смена деятельности. В основном это какие-то фотосессии, рабочие съёмки и проекты. И, конечно же, готовить еду вместе с Ляйсан Утяшевой 😅.

– Много ли у тебя проектов на телевидении в этом сезоне? В каком проекте мечтала бы поучаствовать?

– Довольно-таки много телевизионных проектов. Все я назвать не могу, чтобы не разглашать тайну. Но в этом году их, действительно, очень много. И это не может меня не радовать.

– И напоследок. Какой девиз у тебя по жизни?

– Девиз по жизни у меня постоянно меняется. Сейчас, наверное, его вообще и нет.

Но в спорте у меня был: «кто не падал, тот не поднимался».

Источник - телеграмм-канал «Ляйсан Утяшева».