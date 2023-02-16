Sportsdaily
Блог

😴 «Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, а просыпаться в час дня». Женя Медведева рассказала о своем детстве и нынешнем режиме

Евгения Медведева Евгения Медведева
Ляйсан Утяшева Ляйсан Утяшева
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Бог точно не подает.

На шоу «Дерзкая готовка» Камила Валиева призналась Ляйсан Утяшевой, что Евгения Медведева – один из её кумиров в фигурном катании. 

После этого Ляйсан взяла у Жени небольшое мини-интервью, где та рассказала о своём детстве и текущем режиме.

Я знаю, что этот вопрос интересует очень многих: насколько сложно тебе было отказаться от обычных детских радостей в угоду профессиональному спорту и бесконечным тренировкам? Бунтовала когда-нибудь?

– Во-первых, мне не сложно было отказываться, потому что я особо и не знала другой судьбы 😸.

А, во-вторых, мне и так было весело в детстве с друзьями. Просто мы играли с ними не на детской площадке, а в тренажёрном зале. И там было не менее весело!

Кстати, а часто ли ты нарушаешь спортивный режим?

– Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь 😃 Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня. 

Отвлечемся чуть от спорта. Как ты отдыхаешь от тренировок? Какой досуг сейчас предпочитаешь?

– Я сейчас в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени. Наверное, отвлечься мне помогает смена деятельности. В основном это какие-то фотосессии, рабочие съёмки и проекты. И, конечно же, готовить еду вместе с Ляйсан Утяшевой 😅.

Много ли у тебя проектов на телевидении в этом сезоне? В каком проекте мечтала бы поучаствовать?

– Довольно-таки много телевизионных проектов. Все я назвать не могу, чтобы не разглашать тайну. Но в этом году их, действительно, очень много. И это не может меня не радовать.

И напоследок. Какой девиз у тебя по жизни?

– Девиз по жизни у меня постоянно меняется. Сейчас, наверное, его вообще и нет. 

Но в спорте у меня был: «кто не падал, тот не поднимался».

Источник - телеграмм-канал «Ляйсан Утяшева».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий