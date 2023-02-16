✋🏼 Знакомьтесь, это Донна Келси - мать соперников по финалу Супербоула. В воскресенье женщина вошла в историю НФЛ 😲

Бывает же такое.

Видеть, как ваши дети добиваются успеха - это то, чего хочет каждый родитель. Но для Донны Келси успех обоих ее сыновей обеспечит конфликт интересов.

Два сына Донны - Джейсон и Трэвис - являются звездами НФЛ, которые выступают за «Филадельфию Иглз» и «Канзас-Сити Чифс», и в воскресенье у всей семьи Келси был тяжелый день...

Донна официально стала первой матерью, у которой двое сыновей играли друг против друга в матче за Супербоул.

Конечно, стоит уточнить, что они не могли выйти на поле одновременно, поскольку Джейсон и Трэвис играют в обороне. Кстати, оба спортсмена уже имеют в активе Супербоул, так что этот титул должен был стать для кого-то из них вторым.