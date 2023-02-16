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✋🏼 Знакомьтесь, это Донна Келси - мать соперников по финалу Супербоула. В воскресенье женщина вошла в историю НФЛ 😲

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Бывает же такое.

Видеть, как ваши дети добиваются успеха - это то, чего хочет каждый родитель. Но для Донны Келси успех обоих ее сыновей обеспечит конфликт интересов.

Два сына Донны - Джейсон и Трэвис - являются звездами НФЛ, которые выступают за «Филадельфию Иглз» и «Канзас-Сити Чифс», и в воскресенье у всей семьи Келси был тяжелый день...

Donna Kelce's parenting rule for NFL sons Jason, Travis: No quitting

Донна официально стала первой матерью, у которой двое сыновей играли друг против друга в матче за Супербоул.

Конечно, стоит уточнить, что они не могли выйти на поле одновременно, поскольку Джейсон и Трэвис играют в обороне. Кстати, оба спортсмена уже имеют в активе Супербоул, так что этот титул должен был стать для кого-то из них вторым.

1 комментарий

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SergggB
Оба брата играют в нападении. Джейсон центр, а Трэвис тай-тенд. :)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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