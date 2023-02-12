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🫣 💣 Нейт Диаз написал, что Махачеву «надрали задницу». Американец поздравил Александра Волкановски, несмотря на поражение

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Нейт Диаз Нейт Диаз
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Споры только начинаются.

Победа Ислама Махачева вызвала бурную реакцию не только у любителей UFC, но и у некоторых бойцов, а в частности, от комментариев не удержался экс-чемпион Нейт Диаз.

Американец, сначала, с чем-то поздравил Александра Волкановски в Твиттере, а потом заявил:

«Да, точно, Исламу надрали задницу».

В комментариях также не удалось определить мнение публики, но похоже, что большинство за Волкановски.

💭 «Мы любим тебя, но ты глупый приятель Билли».

💭 «Факт!».

💭 «Читая эти комментарии, я понял, что Волк был ограблен, но не заметил, чтобы кто-то сказал о том, что он выиграл 3 раунда. Он выиграл 3-й и 5-й раунды. В каком еще другом раунде он выиграл?».

💭 «Волк был ограблен».

💭 «Никаких ограничений по времени, и ислам спал бы».

💭 «Нейт Диаз остается непобежденным в интернете».

1 комментарий

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Висита Эльмурзаев
Если кому то и надрали, так это Диазу.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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