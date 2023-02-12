🫣 💣 Нейт Диаз написал, что Махачеву «надрали задницу». Американец поздравил Александра Волкановски, несмотря на поражение

Споры только начинаются.

Победа Ислама Махачева вызвала бурную реакцию не только у любителей UFC, но и у некоторых бойцов, а в частности, от комментариев не удержался экс-чемпион Нейт Диаз.

Американец, сначала, с чем-то поздравил Александра Волкановски в Твиттере, а потом заявил:

«Да, точно, Исламу надрали задницу».

В комментариях также не удалось определить мнение публики, но похоже, что большинство за Волкановски.

💭 «Мы любим тебя, но ты глупый приятель Билли».

💭 «Факт!».

💭 «Читая эти комментарии, я понял, что Волк был ограблен, но не заметил, чтобы кто-то сказал о том, что он выиграл 3 раунда. Он выиграл 3-й и 5-й раунды. В каком еще другом раунде он выиграл?».

💭 «Волк был ограблен».

💭 «Никаких ограничений по времени, и ислам спал бы».

💭 «Нейт Диаз остается непобежденным в интернете».