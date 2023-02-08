Sportsdaily
Блог

Дженнер чуть не испортила праздник Леброну. Пока Джеймс вколачивал рекордный с отклонением — Кендалл оголилась в соцсетях

Клубы
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Кендалл Дженнер Кендалл Дженнер
Карим Абдул-Джаббар Карим Абдул-Джаббар
НБА НБА
Лейкерс Лейкерс
рекорды
Баскетбол Баскетбол

🍑 Шалость не удалась.

Кендалл Дженнер - одна из самых известных персон семейства Кардашьян и одна из самых популярных моделей на планете, с более чем 276 миллионами подписчиков в соцсетях, поэтому почти все, что она публикует, обязательно становится хитом, как это было вчера вечером.

В ночь, когда социальные сети устремили свой взор на Crypto.com Arena, где Леброн Джеймс писал новую историю НБА, превосходя «вечный рекорд» Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков, Кендалл Дженнер решила «украсть» часть аудитории, выложив несколько откровенных видео.

Кендалл не пришлось говорить ни слова, чтобы очаровать миллионы поклонников четырьмя видео, в которых она появляется в черном нижнем белье, демонстрируя свою знаменитую и впечатляющую фигуру.

Через три часа после публикации у Кендалл уже было 2,8 миллиона лайков и почти 13 тысяч комментариев.

В комментариях быстро нашли причину такого поступка девушки.

💭 «Сегодня вечер для Леброна, а не для тебя!».

💭 «Хочешь украсть внимание у короля Джеймса?».

💭 «Ты никого не волнуешь, Леброн только что побил рекорд всех времен!».

А тем временем...

Леброн Джеймс побил исторический рекорд НБА по количеству набранных очков - 38 387. Ему похлопал даже Карим Абдул-Джаббар, который был на вершине почти 40 лет!

Как вы думаете, разве может что-то отвлечь внимание любителей баскетбола от такого события? 👇 Кендалл, отпишись! 👇

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex27
Ябывдул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
daniil_35
Так это семейка вампирш, которые питаются чужой энергией и успехом. Не удивительно, что решили от хайпа Лебы подзарядиться. Отвратительные люди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Джаниашвили
А что в ее фигуре знаменитого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Вот это я понимаю журналистика!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dj_dale
Капец у неё зеркало грязное
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Чугунов
Автор
Ответ batterbin
Так в итоге с Джабаром то обнялся или нет? Больше всего этот момент интересовал в видео, но его нет.
Добавил, специально для вас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
Ответ batterbin
Так в итоге с Джабаром то обнялся или нет? Больше всего этот момент интересовал в видео, но его нет.
обнялся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
batterbin
Так в итоге с Джабаром то обнялся или нет? Больше всего этот момент интересовал в видео, но его нет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий