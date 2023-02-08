Дженнер чуть не испортила праздник Леброну. Пока Джеймс вколачивал рекордный с отклонением — Кендалл оголилась в соцсетях

🍑 Шалость не удалась.

Кендалл Дженнер - одна из самых известных персон семейства Кардашьян и одна из самых популярных моделей на планете, с более чем 276 миллионами подписчиков в соцсетях, поэтому почти все, что она публикует, обязательно становится хитом, как это было вчера вечером.

В ночь, когда социальные сети устремили свой взор на Crypto.com Arena, где Леброн Джеймс писал новую историю НБА, превосходя «вечный рекорд» Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков, Кендалл Дженнер решила «украсть» часть аудитории, выложив несколько откровенных видео.

Кендалл не пришлось говорить ни слова, чтобы очаровать миллионы поклонников четырьмя видео, в которых она появляется в черном нижнем белье, демонстрируя свою знаменитую и впечатляющую фигуру.

Через три часа после публикации у Кендалл уже было 2,8 миллиона лайков и почти 13 тысяч комментариев.

В комментариях быстро нашли причину такого поступка девушки.

💭 «Сегодня вечер для Леброна, а не для тебя!».

💭 «Хочешь украсть внимание у короля Джеймса?».

💭 «Ты никого не волнуешь, Леброн только что побил рекорд всех времен!».

А тем временем...

Леброн Джеймс побил исторический рекорд НБА по количеству набранных очков - 38 387. Ему похлопал даже Карим Абдул-Джаббар, который был на вершине почти 40 лет!

Как вы думаете, разве может что-то отвлечь внимание любителей баскетбола от такого события? 👇 Кендалл, отпишись! 👇