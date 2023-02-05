«Меня было сложно запугать в игре, хоть я и заикался»: Джо Байден активно топит за «Иглз», а в колледже был звездой амфута

Джо Байден, президент Соединенных Штатов, родился в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, штате, в котором есть две команды, представляющие НФЛ – «Питтсбург Стилерс» и «Филадельфия Иглз».

Президент США стал фанатом именно «Иглз» и теперь надеется, что они выиграют Супербоул в матче против «Канзас-Сити». 12 февраля президент США точно будет наблюдать за своей командой на стадионе, чтобы увидеть, как они выиграют свой второй трофей в истории франшизы.

До этого Джо присутствовал на Супербоуле 2018 года, в котором «Иглз» победили «Нью-Ингленд Пэтриотс» и взяли свой первый Ломбарди-трофи в истории.

Мало кто знает, но Байден играл в футбол в колледже.

Изучая право в Университете Делавера, нынешний президент играл за университетскую команду в качестве ресивера (принимающего) и полузащитника.

«Почти в каждой толкучке я был лидером», — написал Байден в своей книге «Обещания, которые нужно выполнить».

«Я был одним из лучших ресиверов нашей футбольной команды, непобежденным в выпускном классе, и мне всегда хватало уверенности в себе на поле».

Американский футбол помог Байдену улучшить свою коммуникацию с другими людьми.

«Мне не хватало уверенности в общении, но я всегда был уверен в своих спортивных способностях. Спорт помог мне стать лучше и вне поля.

Меня было нелегко запугать в игре, хоть я и заикался, но всегда говорил: «Дай мне мяч».

Записи, полученные Daily Pennsylvanian, показывают, что Байден занес четыре тачдауна в четырех играх конференции Арчмира, больше, чем кто-либо в команде.

Джо занес шесть тачдаунов в четырех играх команды вне конференции, он заработал 60 очков за сезон, что является одним из самых высоких показателей в штате Делавер.