«Значит ли это, что Коляда примет участие на ФКР?». Появилась информация, что питерская СШОР потратит 312 тысяч рублей на грибы 🍄. Разбираемся 🕵️

Белковая диета.

В телеграмм-каналах активно обсуждают забавную информацию о том, что СПГБУ СШОР по фигурному катанию потратит 312 000 рублей на закупку грибов, а если точнее - консервированных шампиньонов.

Как мы видим, контракт был заключен в конце ноября, а на его исполнение выделен целый год.

Конечно, не все так парадоксально - похоже, что это обычная закупка продуктов питания, которая включает в себя 21 позицию. Тем не менее, забавно, что именно грибы оказались на самом видном месте.

Если мы откроем информацию по закупке, то увидим, что грибов нужно «всего лишь» 40 кг.

Хорошо, что все так обернулось, потому что любители фигурного катания уже занервничали.