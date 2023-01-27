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🤩 Уроженка Тольятти лидирует после короткой программы на ЧЕ в Финляндии. Луна Хендрикс снова уступает русским - она вторая

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Кимми Репонд
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Бельгийская русофобка проигрывает россиянкам, даже когда их там нет 😏.

Было время, когда Анастасия Губанова боролась с Алиной Загитовой за место в составе сборной России, и вот, спустя 5 лет, уроженка Тольятти лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.

Безусловно, сравнивать достижения Насти с Алиной дело бессмысленное - Загитова всем все доказала. Вы можете справедливо спросить: «а какое нам дело до Губановой? Она же за Грузию теперь катается». И будете правы, но все же, в условиях бана нашей сборной, давайте хотя бы поинтересуемся, кто там разыгрывает звание «сильнейшей» фигуристки Европы.

После короткой программы лидирует Анастасия Губанова (🇬🇪), набравшая 69.81 балла.

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Второе место занимает Луна Хендрикс (🇧🇪) - 67.85.

Третья позиция за Кимми Репонд (🇨🇭) - 63.83.

Kimmy Repond sorprende, è terza dopo il corto - RSI Radiotelevisione svizzera

Любопытно, что прослывшая русофобкой Луна Хендрикс, считавшаяся фавориткой соревнований, занимает только вторую позицию. Символично, что ее опережает уроженка России, даже в отсутствии россиянок. Тяжело же ей наверное, ведь «были бы мы настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?».

А вот, что пишут грузинские болельщики по поводу выступления Губановой.

💭 «Настенька, красавица наша, ты можешь осчастливить Грузию, завтра будет твой день, Бог тебе в помощь, с любовью Грузия».

💭 «Удачи Анастасии, хоть бы она стала чемпионкой Европы 🫶🏻🇬🇪».

💭 «Фея ❤️ 💥💥💥🇬🇪».

💭 «Всегда лучшая 👏😍🇬🇪✌️».

💭 «Поздравляю 👍».

💭 «Умничка».

Кто станет чемпионкой Европы, как думаете?

2 комментария

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Scooser
Автор статьи прям поджигатель) вряд ли адекватные авторы позволили бы себе такие тексты писать
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Этери горячая
Луна должна легко победить. У нее лучше содержание.
К сожалению, у Губановой проблемы с выносливостью.

Я буду надеяться, что Луна проиграет. Надеюсь, лед для нее очень и очень скользкий и ляжет на зад от троек, как у Шотта.
+2
-3
-1
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