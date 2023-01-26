Все звезды в Питере: в выходные стартует турнир Академии фигурного катания

В эти выходные состоится турнир в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге и заявка там очень серьезная – сплошь звездные имена! Судя по всему, соревнования в Питере ничем не уступят чемпионату Европы по зрелищности.

В чемпионате города поборются шестеро фигуристов из топ-10 прошедшего чемпионата России, в том числе ждем золотых и серебряных призеров Евгения Семененко и Петра Гуменника, к ним присоединятся Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев и Глеб Лутфуллин.

Если говорить о девушках, то в Питере впервые после несостоявшегося перехода в сборную Италии на лед может вернуться Мария Талалайкина. А главной звездой турнира станет чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Также ожидаются прокаты Ксении Гущиной и Софии Захаровой. Участие хотела принять и Елизвета Нугуманова, но стало известно, что она не получила допуск к соревнованиям.

Нас ждет яркая борьба и в парном катании: за медали поспорят представители школы Тамары Москвиной Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым.

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В танцах питерскому дуэту Екатерина Миронова и Евгений Устенко компанию составят москвичи – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, они выступят вне конкурса

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Кроме того, любителей фигурного катания ждет классный подарок– гала-шоу, которое пройдёт в один день с произвольными программами. Билеты на оба дня продали за несколько дней до старта соревнований.