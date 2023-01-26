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Все звезды в Питере: в выходные стартует турнир Академии фигурного катания

Александр Галлямов Александр Галлямов
Андрей Мозалев Андрей Мозалев
Александра Бойкова Александра Бойкова
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Михаил Коляда Михаил Коляда
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Мария Талалайкина
Глеб Лутфуллин Глеб Лутфуллин
Петр Гуменник Петр Гуменник
Евгений Семененко Евгений Семененко
Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

В эти выходные состоится турнир в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге и заявка там очень серьезная – сплошь звездные имена! Судя по всему, соревнования в Питере ничем не уступят чемпионату Европы по зрелищности.

В чемпионате города поборются шестеро фигуристов из топ-10 прошедшего чемпионата России, в том числе ждем золотых и серебряных призеров Евгения Семененко и Петра Гуменника, к ним присоединятся Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев и Глеб Лутфуллин.

Если говорить о девушках, то в Питере впервые после несостоявшегося перехода в сборную Италии на лед может вернуться Мария Талалайкина. А главной звездой турнира станет чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Также ожидаются прокаты Ксении Гущиной и Софии Захаровой. Участие хотела принять и Елизвета Нугуманова, но стало известно, что она не получила допуск к соревнованиям.

Нас ждет яркая борьба и в парном катании: за медали поспорят представители школы Тамары Москвиной Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым.

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В танцах питерскому дуэту Екатерина Миронова и Евгений Устенко компанию составят москвичи – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, они выступят вне конкурса

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Кроме того, любителей фигурного катания ждет классный подарок– гала-шоу, которое пройдёт в один день с произвольными программами. Билеты на оба дня продали за несколько дней до старта соревнований.

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