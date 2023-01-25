«Хорошо, Даниэля отменяем!». Иностранцы раскритиковали Грассля за слова о Тутберидзе и Валиевой
Итальянец с неправильной точкой зрения.
Итальянский фигурист Даниэль Грассль, который с недавних пор работает в группе Этери Тутберидзе, дал понять, что не видит ничего плохого в своем решении уехать тренироваться в Россию.
«Спорт – это не политика», – цитирует фигуриста итальянский канал Rainews.
Итальянец принял такое решение после провального выступления на национальном чемпионате, а FISG его одобрило. Фигурист сам попросил о работе с командой Тутберидзе.
Напомним, что фигурист сегодня выступит на чемпионате Европы в Финляндии. На турнире его сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, работающие с Этери Тутберидзе.
Также Грассля попросили прокомментировать допинговый скандал с Камилой Валиевой на последней Олимпиаде. Даниэль ответил: «Я считаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения».
Читатели раскритиковали слова фигуриста.
💭 «Я думаю, что он раскрывает свои истинные цвета...».
💭 «Все мое уважение к нему осталось в прошлом месяце».
💭 «Хорошо, Даниэля отменяем!».
💭 «Это правда! Просто дети сами тайно покупают запрещенные препараты и добровольно принимают их, рискуя всей своей карьерой и телом!».
💭 «Он должен просто заткнуться».
💭 «Да, 15-летняя девочка сама покупала и принимала таблетки для сердца».
💭 «О, милый ребенок. У тебя уже есть триметазодин?».
💭 «Что за идиот!».
Люди всерьез думают, что человек младше 18 не может что то съесть сам, не поставив никого в известность.
Вы не ставили плюс статье о сестре ? надо исполнять свои обязанности . могут и наказать.
РУСАДА свое решение приняло, теперь все свои претензии адресуйте КАС
Кстати, да. Грасслю уже назначили курс триметазидина? Как говорится, тренировками и триметазидином можно добиться большего, чем просто тренировками.