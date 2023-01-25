Sportsdaily
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«Хорошо, Даниэля отменяем!». Иностранцы раскритиковали Грассля за слова о Тутберидзе и Валиевой

Камила Валиева Камила Валиева
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
Даниэль Грассль
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Фигурное катание Фигурное катание

Итальянец с неправильной точкой зрения.

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, который с недавних пор работает в группе Этери Тутберидзе, дал понять, что не видит ничего плохого в своем решении уехать тренироваться в Россию.

«Спорт – это не политика», – цитирует фигуриста итальянский канал Rainews.

Итальянец принял такое решение после провального выступления на национальном чемпионате, а FISG его одобрило. Фигурист сам попросил о работе с командой Тутберидзе.

Напомним, что фигурист сегодня выступит на чемпионате Европы в Финляндии. На турнире его сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, работающие с Этери Тутберидзе.

Также Грассля попросили прокомментировать допинговый скандал с Камилой Валиевой на последней Олимпиаде. Даниэль ответил: «Я считаю, что тренер не имеет к этому никакого отношения».

Читатели раскритиковали слова фигуриста.

💭 «Я думаю, что он раскрывает свои истинные цвета...».

💭 «Все мое уважение к нему осталось в прошлом месяце».

💭 «Хорошо, Даниэля отменяем!».

💭 «Это правда! Просто дети сами тайно покупают запрещенные препараты и добровольно принимают их, рискуя всей своей карьерой и телом!».

💭 «Он должен просто заткнуться».

💭 «Да, 15-летняя девочка сама покупала и принимала таблетки для сердца».

💭 «О, милый ребенок. У тебя уже есть триметазодин?».

💭 «Что за идиот!».

34 комментария

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Скелет_Полишинеля
Ответ victoire
После скандала в биатлоне в 2009, читала интервью с тренером, работал со школьниками (не сборная, просто где-то в регионе). Говорил, что рассказываем о вреде для здоровья постоянно, что нужно честно побеждать, что проверяют постоянно. Как соревнования, так кто-нибудь из подопечных попадается на запрещенке. В это же время смотрела документальный фильм о том, как в боксе раскрыли сеть поставщиков, работали именно с детьми, родители и тренеры не в курсе были.
Как почитаешь комментарии "Камила несовершеннолетняя, она не могла!!1!!"...
Люди всерьез думают, что человек младше 18 не может что то съесть сам, не поставив никого в известность.
+2
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Charliz
Ответ Lapo Elkann
Куда мне до вас. модер с ЛП не даст соврать.
Да, вам до меня далеко)).
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KMR
Ответ *** Monik ***
И что? Такие дела и дольше длятся, на кону жизнь человека. И даже не одного РУСАДА свое решение приняло, теперь все свои претензии адресуйте КАС
И ничего)
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Lapo Elkann
Ответ Charliz
А вы смешная)))
https://imgbb.com/Rc2nxxx
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Lapo Elkann
Ответ Charliz
А вы смешная)))
Куда мне до вас. модер с ЛП не даст соврать.
+1
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Charliz
Ответ Lapo Elkann
Ни при чем. Товарищ Чугунов фанатеет от сестры . Вы не ставили плюс статье о сестре ? надо исполнять свои обязанности . могут и наказать.
А вы смешная)))
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Lapo Elkann
Ответ Charliz
Причём тут Загитова?😳🤯
Ни при чем. Товарищ Чугунов фанатеет от сестры .
Вы не ставили плюс статье о сестре ? надо исполнять свои обязанности . могут и наказать.
+2
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Delirium
Ответ Heopsa
В Википедии интересная статья про WADA и "запрещенный наркотик" триметазидин. Кто не в курсе, WADA никак не обосновала, почему она его запретила. Запретила в 2014 году из соображения, пока раз не доказано, что он - не допинг, он будет считаться допингом.
К сожалению, это неважно доказан допинг эффект или нет. Есть вещество в списке запрета- принимать нельзя. С милдронатом такая же история, запретили просто потому, что русские что-то много медалей выигрывали и при этом пили мельдоний.
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Delirium
Автор, drugs в большинстве случаев- это медикаменты, если уж очень хочется, можно перевести как таблетки или даже "колеса".
+2
0
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*** Monik ***
Ответ KMR
Через сколько лет? Уже год прошёл)
И что? Такие дела и дольше длятся, на кону жизнь человека. И даже не одного
РУСАДА свое решение приняло, теперь все свои претензии адресуйте КАС
0
0
0
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Heopsa
В Википедии интересная статья про WADA и "запрещенный наркотик" триметазидин. Кто не в курсе, WADA никак не обосновала, почему она его запретила. Запретила в 2014 году из соображения, пока раз не доказано, что он - не допинг, он будет считаться допингом.
+2
-2
0
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Маргарита В Сафронова
Держись, Даниель! Очень интересно, как его будут судить, политически или спортивно?
+2
-1
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Дисперсия
Читатели чего? У чего такая дикая, тёмная, слабоумная аудитория?
+3
-2
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UserFreud
Ответ Оле-Лукойе
Сначала удивилась, что за запрещённые наркотики, но, видимо, автор все прогнал через авто переводчик, и потому drugs у него наркотики) новыми красками заиграла история благодаря такому переводу.
Так и в феврале куча новостей и комментов были о наркоте в чьей-то пробе из-за такого же перевода. Ничего не меняется))
+3
0
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Anatiana
Ответ Syndycate
Гениальная статья, принести 5 негативных комментариев даже без источника) Такие комментарии можно под любую новость собрать)
А они говорят что-то другое? Так и говорят по большей части
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-4
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Anatiana
Вот стадо баранов. куда пастух погнал - туда стадом и пошли. Не удивительно, что ушлые американцы их подмяли
+4
-3
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Блинчик
Ахахаха!
Кстати, да. Грасслю уже назначили курс триметазидина? Как говорится, тренировками и триметазидином можно добиться большего, чем просто тренировками.
+6
-9
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Fellina
Класс, сейчас увижу Грассля с сопровождением из России - не скучно!
+1
-1
0
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KMR
Ответ *** Monik ***
Вот как раз и удовлетворитесь этим объяснением. А мы подождем с выводами и обвинениями пока все стороны не разберутся с произошедшим
Через сколько лет? Уже год прошёл)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*** Monik ***
Ответ KMR
Помню-помню. Дед все кружки в доме испачкал своими сердечными препаратами. Да и вода из крана тоже на них замешана
Вот как раз и удовлетворитесь этим объяснением. А мы подождем с выводами и обвинениями пока все стороны не разберутся с произошедшим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Ответ *** Monik ***
А когда РУСАДА обвиняло тренеров? По вердикту РУСАДА попадание тмз случайно
Помню-помню. Дед все кружки в доме испачкал своими сердечными препаратами. Да и вода из крана тоже на них замешана
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Ответ Syndycate
Гениальная статья, принести 5 негативных комментариев даже без источника) Такие комментарии можно под любую новость собрать)
Такие каменты можно и тут на спортсе собрать, причем один в один по смыслу, под любой новостью о Валиевой. Зачем далеко ходить?
+12
0
+12
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*** Monik ***
Ответ KMR
Ааа. Ну да. Запутался уже . Год мнем эту тему. Русада выходит не права по мнению Дани. Даже интереснее поворот)
А когда РУСАДА обвиняло тренеров? По вердикту РУСАДА попадание тмз случайно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
victoire
Ответ KMR
Ааа. Ну да. Запутался уже . Год мнем эту тему. Русада выходит не права по мнению Дани. Даже интереснее поворот)
В решении РУСАДА ничего нет про тренеров, а про виновность-невиновность Камилы Даниэль ничего не говорил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Гениальная статья, принести 5 негативных комментариев даже без источника) Такие комментарии можно под любую новость собрать)
+42
-2
+40
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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