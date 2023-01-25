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У Алины Загитовой растет красавица сестра. Девушка хотела в группу Тутберидзе, но, похоже, уже завязала со спортом

Алина Загитова Алина Загитова
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Помните Сабину Загитову?

Это младшая сестра Алины, которой прочили потрясающую карьеру в фигурном катании. Девочку считали еще более талантливой фигуристкой, чем ее сестра. Но судьба распорядилась иначе.

Сабине уже 15 лет. Она по-прежнему посещает ледовый дворец, но уже исключительно, как болельщица. Несколько раз ее ловили за тем, как она носит коньки за сестрой на шоу «Ледниковый период».

Ходят слухи, что Сабина мечтала попасть в группу Этери Тутберидзе, но так и не смогла это сделать.

Зато неизменно одно – красота. Сестра Алины поразительно красива. Девушка сильно похожа на звездную родственницу и имеет даже собственных поклонников.

 

Сейчас девочка активно увлекается танцами и, похоже, что у нее неплохо получается.

Источник – социальные сети Сабины Загитовой.

53 комментария

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Rums670
Ответ KMR
Обычная девочка.
Была она там в группе. Что бы там остаться и кататься надо работать как сестра
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+2
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Анна Беляева
Ответ margosha58
А вообще это законно, без разрешения родителей и размещать в СМИ личные фотографии несовершеннолетних? "....когда изображение несовершеннолетнего ребенка получено, используется и распространяется в сети «Интернет» без согласия родителей (законных представителей)За нарушение вышеуказанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность статьей 13.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа. Возбуждение дел об административных правонарушениях по статье 13.11 КоАП РФ с 1 июля 2017 года уполномочены осуществлять должностные лица Роскомнадзора"
Если фото взято из открытых источников и используется в некоммерческих целях, то никакой ответственности не будет. Вот если вы сделаете фото ребенка на свой фотоаппарат и без согласия родителей выставите в материале за деньги, то вопросы могут быть. Но придется доказать, что это а) не съемка мероприятия в общественном месте, а ребенок в кадре - лишь часть мероприятия, а именно фото конкретного ребенка и распространяется не как фото мероприятия, а именно как фото ребенка.
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margosha58
Ответ Bulkina
Почему бы решили что разрешение родителей не было получено? Они вам лично должны докладывать?
Поту что они, в отличие от вас, адекватны.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bulkina
Просьба к пользователям не писать ничего хорошего о Сабине, если не хотите чтобы загиботы её затравили.
+2
-1
+1
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Bulkina
Ответ margosha58
А вообще это законно, без разрешения родителей и размещать в СМИ личные фотографии несовершеннолетних? "....когда изображение несовершеннолетнего ребенка получено, используется и распространяется в сети «Интернет» без согласия родителей (законных представителей)За нарушение вышеуказанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность статьей 13.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа. Возбуждение дел об административных правонарушениях по статье 13.11 КоАП РФ с 1 июля 2017 года уполномочены осуществлять должностные лица Роскомнадзора"
Почему бы решили что разрешение родителей не было получено? Они вам лично должны докладывать?
0
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-3
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Дисперсия
Нашёл красавицу 🎃. Одни губищи в полфизиономии чего сто́ят.
С виду - вульгарная, хитрая, наглая, беспардонная халявщица, вместо учёбы присосалась к звездной сестре и катается на её шее.
Марфушенька из "Морозко". И маман: "Я Марфушеньку (Сабинушку) сватаю, сватаю, а все смотрят на Настьку (...) проклятую".
Ну так смотрится).
0
-3
-3
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margosha58
А вообще это законно, без разрешения родителей и размещать в СМИ личные фотографии несовершеннолетних?
"....когда изображение несовершеннолетнего ребенка получено, используется и распространяется в сети «Интернет» без согласия родителей (законных представителей)За нарушение вышеуказанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность статьей 13.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа.
Возбуждение дел об административных правонарушениях по статье 13.11 КоАП РФ с 1 июля 2017 года уполномочены осуществлять должностные лица Роскомнадзора"
+2
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Александр Шульгин
Ответ supepper
для фанатов Сабины
У нее что есть фанаты на спортивном сайте у нее есть какие-то успехи в спорте
+3
-2
+1
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<vella>
Ответ supepper
Не знаю, но точно не семья потомственных академиков и музыкантов. Умерьте свою гордыню. У них обычная семья. Ничем не хуже большинства российских семей. А вот что касается глупых наивных подростков, то это довольно распространенная история. Уверен, даже среди ваших близких или дальних родственников не все дети с детства блещут интеллектом
зачем же одну из них, плохо говорящую, тащат в ведущие на TV, а другую сюда?
0
-5
-5
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supepper
Ответ Александр Шульгин
Для кого это на спортивном сайте
для фанатов Сабины
+2
-2
0
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supepper
Ответ <vella>
Сабина довольна глупая девочка___________ так это у них семейное?)
Не знаю, но точно не семья потомственных академиков и музыкантов. Умерьте свою гордыню. У них обычная семья. Ничем не хуже большинства российских семей. А вот что касается глупых наивных подростков, то это довольно распространенная история. Уверен, даже среди ваших близких или дальних родственников не все дети с детства блещут интеллектом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ supepper
Сабина довольна глупая девочка. В своих стримах в инстраграме она столько лишнего ляпнула. Несколько раз свою сестру по глупости подставляла, рассказав то, о чем не следовало говорить, если не желаешь своей сестре ничего дурного
Сабина довольна глупая девочка___________
так это у них семейное?)
+2
-5
-3
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Лиза Пермякова
Очень красивая внешность, европейского типа в отличии от азиатской Алины!
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-1
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<vella>
Ответ Maturmalai
Остается заключить, что женщины - не самые опытные или объективные источники мнений по теме женской красоты. Ведь о качестве товара судить потребителям, а не производителям.
еще раз, красота - субъективное понятие.
я иногда заглядываю в блог Девушка дня и всегда удивляюсь комментам под каждым постом. Часто девушки дня - обладательницы обычной внешности, иногда сильно отфотошопленны, иногда фото живые, но комменты под фото обычно в стиле - красавица)
Сначала я честно пыталась рассмотреть красоту, потом поняла, что бесполезно, ну человек так видит, для него она может действительно красавица. Я же редко вижу по-настоящему красивых девушек, просто может у меня требования выше? У меня же нет к женщинам сексуального влечения)
Алина мне иногда очень нравится (внешне), иногда нет. Мне не нравятся многочисленные родинки на лице, люблю чистые лица (но это уже мои бзики), не нравится подобный прикус зубов, высоко растущие волосы, т.е. залысины, а это все есть у "божественной" красотки Алины. Не спорю, может для вас не имеет значение то, о чем я написала, и ваши глаза правда видят редкую красоту...
+1
-4
-3
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supepper
Ответ Лариса Шевкун
Устами младенца глаголит истина
Да, истина, но в истине из уст Сабины как правило не было ничего страшного, но некоторые дети не понимают, что незнакомым людям всё рассказывать не стоит.
+2
-1
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Александр Шульгин
Для кого это на спортивном сайте
+6
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Ответ <vella>
вы можете думать, что угодно) мне от этого не тепло-не холодно. Москва мой родной город, я в нем родилась и выросла в ЗАО, рядом с Поклонной горой, ближайшая станция метро Парк Победы, если вам это интересно. Не хочу спорить с вами о красоте Алины, это чисто вкусовые предпочтения, красота в глазах смотрящего. Считаете ее редкой красоткой, ну и славненько... но мне кажется, что вы немного экзальтированы. Наш диалог начался с того, что я усомнилась в красоте Сабины. Это же ваши слова - /Было бы ей не 15, а 25, я бы решил, что у нее пластическая хирургия. За такую внешность платят миллионы, а ее природа одарила. Везет же некоторым/? Если для вас девочка с обычной внешностью является красоткой на миллион, то я не удивляюсь, Алина, которая красивее своей младшей сестры, вобще неземная красавица)
Остается заключить, что женщины - не самые опытные или объективные источники мнений по теме женской красоты. Ведь о качестве товара судить потребителям, а не производителям.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Ответ Maturmalai
Я решил, что в профиле вы неправильно указали. Так как сам в Москве, и авторитетно уверяю, что по московским меркам, Загитова - редкостной красоты девушка. И, кстати, чем меньше с ней работают разного рода стилисты и визажисты, тем она красивее выглядит.
вы можете думать, что угодно) мне от этого не тепло-не холодно.
Москва мой родной город, я в нем родилась и выросла в ЗАО, рядом с Поклонной горой, ближайшая станция метро Парк Победы, если вам это интересно.
Не хочу спорить с вами о красоте Алины, это чисто вкусовые предпочтения, красота в глазах смотрящего. Считаете ее редкой красоткой, ну и славненько...
но мне кажется, что вы немного экзальтированы.
Наш диалог начался с того, что я усомнилась в красоте Сабины.
Это же ваши слова - /Было бы ей не 15, а 25, я бы решил, что у нее пластическая хирургия. За такую внешность платят миллионы, а ее природа одарила. Везет же некоторым/?
Если для вас девочка с обычной внешностью является красоткой на миллион, то я не удивляюсь, Алина, которая красивее своей младшей сестры, вобще неземная красавица)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лариса Шевкун
Ответ supepper
Сабина довольна глупая девочка. В своих стримах в инстраграме она столько лишнего ляпнула. Несколько раз свою сестру по глупости подставляла, рассказав то, о чем не следовало говорить, если не желаешь своей сестре ничего дурного
Устами младенца глаголит истина
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elizaveta Queen
В Сабинке есть свой шарм,она не лишена приятности,но Алина красивее все-таки..
+5
-1
+4
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Gemma157
Совершенно обычная девочка. Не сказала б что красавица, таких полно
+6
-4
+2
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Maturmalai
Ответ <vella>
пальцем в небо) можете посмотреть в моем профиле откуда я. Алина внешне приятная девушка, не отрицаю, а когда с ней поработают визажисты или всемогущий фотошоп и вовсе красавица, а у Сабины самая обычная внешность - не дурнушка, но и не красавица.
Я решил, что в профиле вы неправильно указали. Так как сам в Москве, и авторитетно уверяю, что по московским меркам, Загитова - редкостной красоты девушка. И, кстати, чем меньше с ней работают разного рода стилисты и визажисты, тем она красивее выглядит.
+5
-1
+4
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<vella>
Ответ Maturmalai
Вы не подскажете город и регион, где живете? А то хорошо бы побывать там, где для женщин внешность Загитовой считается самой обычной. Это явно не Москва, и даже не СПб.
пальцем в небо)
можете посмотреть в моем профиле откуда я.
Алина внешне приятная девушка, не отрицаю, а когда с ней поработают визажисты или всемогущий фотошоп и вовсе красавица, а у Сабины самая обычная внешность - не дурнушка, но и не красавица.
+2
-2
0
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supepper
Ответ Wiley Fox
Не красавица, но симпатичная А в башке пустота, судя по красной нитке на запястье Татарка-кабаллистка - это нелепо Впрочем, как и якобы православные с этими еврейскими оберегами не пойми от чего
Сабина довольна глупая девочка. В своих стримах в инстраграме она столько лишнего ляпнула. Несколько раз свою сестру по глупости подставляла, рассказав то, о чем не следовало говорить, если не желаешь своей сестре ничего дурного
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Ответ <vella>
у сестры самая обычная внешность.
Вы не подскажете город и регион, где живете? А то хорошо бы побывать там, где для женщин внешность Загитовой считается самой обычной. Это явно не Москва, и даже не СПб.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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