У Алины Загитовой растет красавица сестра. Девушка хотела в группу Тутберидзе, но, похоже, уже завязала со спортом

Помните Сабину Загитову?

Это младшая сестра Алины, которой прочили потрясающую карьеру в фигурном катании. Девочку считали еще более талантливой фигуристкой, чем ее сестра. Но судьба распорядилась иначе.

Сабине уже 15 лет. Она по-прежнему посещает ледовый дворец, но уже исключительно, как болельщица. Несколько раз ее ловили за тем, как она носит коньки за сестрой на шоу «Ледниковый период».

Ходят слухи, что Сабина мечтала попасть в группу Этери Тутберидзе, но так и не смогла это сделать.

Зато неизменно одно – красота. Сестра Алины поразительно красива. Девушка сильно похожа на звездную родственницу и имеет даже собственных поклонников.

Сейчас девочка активно увлекается танцами и, похоже, что у нее неплохо получается.

Источник – социальные сети Сабины Загитовой.