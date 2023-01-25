У Алины Загитовой растет красавица сестра. Девушка хотела в группу Тутберидзе, но, похоже, уже завязала со спортом
Помните Сабину Загитову?
Это младшая сестра Алины, которой прочили потрясающую карьеру в фигурном катании. Девочку считали еще более талантливой фигуристкой, чем ее сестра. Но судьба распорядилась иначе.
Сабине уже 15 лет. Она по-прежнему посещает ледовый дворец, но уже исключительно, как болельщица. Несколько раз ее ловили за тем, как она носит коньки за сестрой на шоу «Ледниковый период».
Ходят слухи, что Сабина мечтала попасть в группу Этери Тутберидзе, но так и не смогла это сделать.
Зато неизменно одно – красота. Сестра Алины поразительно красива. Девушка сильно похожа на звездную родственницу и имеет даже собственных поклонников.
Сейчас девочка активно увлекается танцами и, похоже, что у нее неплохо получается.
Источник – социальные сети Сабины Загитовой.
С виду - вульгарная, хитрая, наглая, беспардонная халявщица, вместо учёбы присосалась к звездной сестре и катается на её шее.
Марфушенька из "Морозко". И маман: "Я Марфушеньку (Сабинушку) сватаю, сватаю, а все смотрят на Настьку (...) проклятую".
Ну так смотрится).
"....когда изображение несовершеннолетнего ребенка получено, используется и распространяется в сети «Интернет» без согласия родителей (законных представителей)За нарушение вышеуказанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность статьей 13.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа.
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так это у них семейное?)
я иногда заглядываю в блог Девушка дня и всегда удивляюсь комментам под каждым постом. Часто девушки дня - обладательницы обычной внешности, иногда сильно отфотошопленны, иногда фото живые, но комменты под фото обычно в стиле - красавица)
Сначала я честно пыталась рассмотреть красоту, потом поняла, что бесполезно, ну человек так видит, для него она может действительно красавица. Я же редко вижу по-настоящему красивых девушек, просто может у меня требования выше? У меня же нет к женщинам сексуального влечения)
Алина мне иногда очень нравится (внешне), иногда нет. Мне не нравятся многочисленные родинки на лице, люблю чистые лица (но это уже мои бзики), не нравится подобный прикус зубов, высоко растущие волосы, т.е. залысины, а это все есть у "божественной" красотки Алины. Не спорю, может для вас не имеет значение то, о чем я написала, и ваши глаза правда видят редкую красоту...
Москва мой родной город, я в нем родилась и выросла в ЗАО, рядом с Поклонной горой, ближайшая станция метро Парк Победы, если вам это интересно.
Не хочу спорить с вами о красоте Алины, это чисто вкусовые предпочтения, красота в глазах смотрящего. Считаете ее редкой красоткой, ну и славненько...
но мне кажется, что вы немного экзальтированы.
Наш диалог начался с того, что я усомнилась в красоте Сабины.
Это же ваши слова - /Было бы ей не 15, а 25, я бы решил, что у нее пластическая хирургия. За такую внешность платят миллионы, а ее природа одарила. Везет же некоторым/?
Если для вас девочка с обычной внешностью является красоткой на миллион, то я не удивляюсь, Алина, которая красивее своей младшей сестры, вобще неземная красавица)
можете посмотреть в моем профиле откуда я.
Алина внешне приятная девушка, не отрицаю, а когда с ней поработают визажисты или всемогущий фотошоп и вовсе красавица, а у Сабины самая обычная внешность - не дурнушка, но и не красавица.