📸🎥 Салах вновь остался на скамейке «Ливерпуля». «Энфилд» бурно встретил Мо

В 16-м туре Премьер-лиги на «Энфилд» приехал «Брайтон». Главная загадка до матча: попадет ли Мо Салах в стартовый состав мерсисайдцев после своего громкого интервью и пропуска выезда в Милан на игру ЛЧ с «Интером».

В заявку на встречу Мо попал, но Фараон остался на скамейке запасных – уже в пятом матче «Ливерпуля» подряд. Перед стартовым свистком Салах сидел, прикрыв лицо.

После начала игры камеры запечатлели улыбку Мохамеда.

Было интересно и то, как «Энфилд» встретит легенду после его громкого интервью. Болельщики мерсисайдцев проводили Мо с поля после разминки аплодисментами.

Слот поступил правильно, вновь оставив Салаха на скамейке?