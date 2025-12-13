🎥Виртц получил от соперника шипами в грудь. Арбитр показал только желтую

«Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Брайтон» в 16-м туре АПЛ, оба гола за авторством Юго Экитике.

Мерсисайдцы, и так страдающие из-за травм, чуть не остались еще и без Флориана Виртца. Под занавес тайма Диего Гомес попал немцу шипами в грудь, выглядело сурово.

Флориан упал на газон, схватившись за грудь.

Какое-то время не мог подняться.

Крэйг Поусон, главный арбитр встречи, при помощи VAR вынес вердикт: Гомес фолил на желтую. Эпизод в динамике:

Виртц, к счастью, смог продолжить встречу, на исход противостояния эпизод не повлиял. Но в соцсетях поклонники «Ливерпуля» выражают мнение: игрок «Брайтона» действовал слишком опасно и заслужил красную.

А что думаете вы?