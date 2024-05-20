«Можем избавиться от этого ребенка?» Нуньес не аплодировал Клоппу во время коридора. И в раздевалке тоже
Дарвин Нуньес снова в центре внимания. Фанаты «Ливерпуля» заметили, что уругваец не аплодировал Юргену Клоппу, пока он проходил коридор аплодисментов от всего клуба.
Нападающий также не аплодировал последней речи босса в раздевалке.
Один из самых залайканных постов болельщиков «Ливерпуля« в Твиттере:
«Удалил все свои фотографии из «Ливерпуля» и вчера весь день буянил. Можем ли мы избавиться от этого ребенка?»