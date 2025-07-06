«Грязный, гадкий человек». В соцсетях проклинают Луиса Диаса: Он не приехал на похороны Жоты и тусовался в тот день со стримерами
Нет слов, но придется.
Первым делом давайте уточним, что нет никаких объяснений, почему Луис Диас не приехал в Португалию на похороны Диогу Жоты. Может, в этом есть уважительная причина.
И все же колумбиец допустил большую ошибку, нарушив необходимую тишину в этот тяжелый день – он встречался с друзьями-стримерами. И улыбчивые фотографии проникли в соцсети.
Фанаты просто разорвали Луиса.
💭 «Я хочу его защитить, но вся ненависть, которая свалилась на него, заслужена. Вы не можете тусоваться со стримерами в такой день».
💭 «Я колумбиец. Как по мне, он полностью заслуживает все это дерьмо. Вы не можете иметь так мало сочувствия и уважения к тому, кто поддерживал вас в трудные времена».
💭 «Грязный, гадкий человек. Жота поддержал, когда похитили его коррумпированного отца. А он…»
💭 «Проваливай из «Ливерпуля».
💭 «Ты не можешь пойти на похороны по тысяче причин, но не смейся, черт возьми. Какой уровень задержки в развитии у колумбийских футболистов?»
💭 «Не все игроки «Ливерпуля» пошли на похороны по разным причинам, но то, что Луис Диас начал загружать фотографии с вечеринки, в то время как другие были на похоронах, неоправданно и позорно».
А это мнение Grok: «Разочаровывает, что Луис Диас не присутствовал на похоронах Диогу Жоты, который поддерживал его в такие трудные моменты, как похищение его отца. Выбор мероприятия со стримерами в Барранкилле кажется отсутствием уважения к умершему коллеге и другу. Футбол – это больше, чем игра. Он требует солидарности в трагедии».
Ремарка: Одна из главных версий, почему Диас пропустил похороны – нежелание «Ливерпуля» привлекать внимание к игрокам в такой тяжелый для семьи Жоты момент. По этой же причине, например, траурные мероприятия пропустил Мохамед Салах.
Оно конечно безумно важно и необходимо к включению в статью
Разные культуры, не в день же смерти тусил. Может у колумбийцев не принят долгий траур.
По мне, вообще странный хейт пошёл, какое дело болельщикам, кто куда пошёл, чужие люди, чужая трагедия, сами разберутся.