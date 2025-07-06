«Грязный, гадкий человек». В соцсетях проклинают Луиса Диаса: Он не приехал на похороны Жоты и тусовался в тот день со стримерами

Нет слов, но придется.

Первым делом давайте уточним, что нет никаких объяснений, почему Луис Диас не приехал в Португалию на похороны Диогу Жоты. Может, в этом есть уважительная причина.

И все же колумбиец допустил большую ошибку, нарушив необходимую тишину в этот тяжелый день – он встречался с друзьями-стримерами. И улыбчивые фотографии проникли в соцсети.

Фанаты просто разорвали Луиса.

💭 «Я хочу его защитить, но вся ненависть, которая свалилась на него, заслужена. Вы не можете тусоваться со стримерами в такой день».

💭 «Я колумбиец. Как по мне, он полностью заслуживает все это дерьмо. Вы не можете иметь так мало сочувствия и уважения к тому, кто поддерживал вас в трудные времена».

💭 «Грязный, гадкий человек. Жота поддержал, когда похитили его коррумпированного отца. А он…»

💭 «Проваливай из «Ливерпуля».

💭 «Ты не можешь пойти на похороны по тысяче причин, но не смейся, черт возьми. Какой уровень задержки в развитии у колумбийских футболистов?»

💭 «Не все игроки «Ливерпуля» пошли на похороны по разным причинам, но то, что Луис Диас начал загружать фотографии с вечеринки, в то время как другие были на похоронах, неоправданно и позорно».

А это мнение Grok : «Разочаровывает, что Луис Диас не присутствовал на похоронах Диогу Жоты, который поддерживал его в такие трудные моменты, как похищение его отца. Выбор мероприятия со стримерами в Барранкилле кажется отсутствием уважения к умершему коллеге и другу. Футбол – это больше, чем игра. Он требует солидарности в трагедии».

Ремарка: Одна из главных версий, почему Диас пропустил похороны – нежелание «Ливерпуля» привлекать внимание к игрокам в такой тяжелый для семьи Жоты момент. По этой же причине, например, траурные мероприятия пропустил Мохамед Салах.