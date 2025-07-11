«Ливерпуль» ищет замену Диасу. Есть вариант – абсолютно неадекватный 😱

Крайне вероятно, что Луис Диас покинет «Ливерпуль» до старта нового сезона. А что это значит? Правильно! Нужна замена.

Недавние трагические события и неминуемый уход колумбийца сильно подкосили атаку чемпионов Англии. Теперь им нужно не только усиление, но и качественная глубина состава.

Football Insider пишет, что решение найдено. 24-летняя звезда «Ньюкасла» Энтони Гордон может усилить «скаузеров». Красные держат игрока на карандаше, но не торопятся с переговорами, предпочитая дождаться последних дней трансферного окна. С чем это связано не уточняется. Есть вероятность, что параллельно обсуждаются другие, более предпочтительные варианты.

Но главное не это. Подписание обойдется в очень крупную сумму – 100 миллионов фунтов стерлингов. Это нижний порог, по которому «сороки» оценивают игрока.

Как вам такое?

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