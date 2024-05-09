«Ливерпуль» покидает тренер по физической подготовке

Андреас Корнмайер, главный тренер по физической подготовки «Ливерпуля», покинет клуб в конце сезона вместе с Юргеном Клоппом, сообщают английские СМИ.

Корнмайер дополнил список из множества других сотрудников Клоппа, которые уедут из Ливерпуля, когда сезон подойдет к концу. Ранее о завершении работы в команде заявили Петер Кравиц, Витор Матос, Джон Ахтерберг и помощник тренера Пепейн Лейндерс.

В «Ливерпуле» надеются, что им не придется слишком сильно скучать по Корнмайеру, хотя он сыграл важную роль в том, чтобы помочь игрокам избежать травм во время работы на «Энфилде».

Ожидается, что новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот прибудет вместе со своим специалистом Рубеном Петерсом, который заменит Корнмайера. Голландец известен тем, что помогает игрокам «Фейеноорда» избегать травм, несмотря на высокоинтенсивный подход Слота к тренировкам.