Легенда «Ливерпуля» считает, что Ван Дейк несчастлив в клубе. Он отправляет защитника в испанский топ-клуб

Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что в ближайшее трансферное окно «Мадрид» может подписать Вирджила ван Дейка.

«Меня беспокоит тот факт, что у Вирджила ван Дейка заканчивается контракт, в июле ему исполнится 33 года, и если бы его агент позвонил спортивному директору «Мадрида», они бы взяли его», − сказал Сунесс.

«Я просто смотрю на него сейчас и на тот шум, который он поднимает, чего он не делал на протяжении всей своей карьеры, и думаю, что он явно недоволен», − добавил шотландец.

Довольно спорное и провокационное заявление от легенды «красных». Ван Дейк − капитан «Ливерпуля» и вправе высказываться в прессе. В то же время у «Мадрида» хватает опытных защитников − Эдер Милитао, Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Начо.