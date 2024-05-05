Молодой защитник «Майнца» вернется в «Ливерпуль». Он может получить шанс у Слота

«Майнц» проводит не самый впечатляющий сезон и может оказаться в стыковых матчах за право остаться в Бундеслиге. Несмотря на это, арендованный у «Ливерпуля» молодой защитник Сепп ван ден Берг демонстрирует достаточно уверенную игру.

Голландец занимает второе место в лиге по количеству выигранных воздушных дуэлей (172), а также пятое место по количеству выигранных дуэлей (348).

В связи с этим появилась информация, что летом Ван ден Берг может получить шанс произвести впечатление на нового тренера Арне Слота.

По словам журналиста Daily Mirror Райана Тейлора «Сепп ван ден Берг получит шанс во время межсезонье проявить себя при новом тренере после продуктивной аренды в «Майнце».

Еще в феврале футболист так говорил о своем будущем в «Ливерпуле».

«Если я вернусь в «Ливерпуль», они, возможно, захотят, чтобы я остался. Если же я увижу, что не буду получать много игрового времени, то, возможно, решу уйти. Для меня очень важно играть, − сказал Ван ден Берг в интервью Voetbal Nieuws. − В предыдущие годы я не чувствовал, что буду играть рядом с Вирджилом. Я еще не знаю, каковы будут мои шансы летом. Думаю, что у меня все хорошо. Могу играть в «Ливерпуле», могу конкурировать. Но быть игроком основы − это совсем другое. Вирджила и Конате нелегко опередить. Я знаю, что это будет трудно».