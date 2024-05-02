«На глазах наворачиваются слезы». Клопп получил в подарок памятную картину, посвященную времени в «Ливерпуле»

В январе главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивил всех неожиданным заявлением. В момент, когда футболисты думали, что он продлит контракт с клубом, а болельщики вообще ничего не подозревали, немец объявил, что в конце сезона уйдет из команды.

На тот момент «мерсисайдцы» претендовали сразу на четыре трофея − АПЛ, Лигу Европы, Кубок Лиги и Кубок Англии. «Ливерпуль» уже вылетел из Кубка Англии и еврокубка, а в АПЛ практически потерял шансы на чемпионство.

Футболистам на поле не удалось порадовать босса и устроить ему «прощальный танец». А вот болельщики изо всех сил стараются, чтобы о «Ливерпуле» у Юргена Клоппа остались только хорошие воспоминания.

23-летняя художница Эбигейл Рудкин , которая создает работы, связанные с футболом, потратила два месяца на то, чтобы создать полотно, посвященное пребыванию немецкого специалиста на посту тренера «красных». На нем есть надписи You’ll Never Walk Alone и Danke Jurgen, а также сам тренер, которого качают на фоне трибун игроки.

Она хотела подчеркнуть то единение, которое он создал с болельщиками и игроками с момента своего прихода в команду, и фотография, на которой его поднимают на руки после победы в Лиге чемпионов в 2019 году, безусловно, свидетельствует об этом.

Завершив работу еще в апреле, Рудкин в четверг посетила тренировочную площадку «Ливерпуля», чтобы встретиться с Клоппом, которого впечатлила детальность картины.

«Мне нравится это, нравится. Когда я смотрю на картину, то у меня на глазах наворачиваются слезы. Ты очень талантлива, Эбигейл!», − сказал художнице Юрген.

Они несколько раз обнялись и оба явно были довольны встречей. Теперь в доме у Клоппа появится шикарное напоминание о том времени, что он провел в «Ливерпуле».

Сегодня был самый лучший день. После долгих лет, когда я рисовала Юргена, мне наконец удалось показать ему свои работы. Он сказал: «Нам нужно снять видео! Давай сделаем видео». Я была в полном шоке. Он самый приятный человек, которого я когда-либо встречала. Надеюсь, мы увиделись не в последний раз», − написала девушка.