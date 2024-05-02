Основной защитник «Ливерпуля» не против ухода из клуба. Он может оказаться в лондонской команде

По данным Anfield Watch, один из основных кандидатов на летний уход из «Ливерпуля» − 26-летний центральный защитник Джо Гомес, который якобы не против нового вызова.

Хотя защитник не стремится уйти из клуба во что бы то ни стало, источник утверждает, что он дал понять, что хотел бы, чтобы клуб выслушал любые разумные предложения. Если бы такие поступили, то Гомес хотел бы оказаться в одном из лондонских клубов.

Возможный уход Джо Гомес стал бы ударом для нового тренера «Ливерпуля» Арне Слота. В этом сезоне англичанин стал основным в клубе и провел наибольшее количество матчей с сезона-2019/20, а также получил вызов в сборную Англии.

На желание Гомеса покинуть команду может повлиять предстоящий уход Клоппа: еще в марте защитник «Ливерпуля» говорил о том, какое влияние оказал немец на его карьеру.

«Я многим ему обязан. Он оказал самое большое влияние на мою карьеру. Мы все очень ценим его, но ничего не изменилось, и мы все хотим добиться успеха. Все, что мы можем сделать, − это сосредоточиться на том, что ждет нас впереди».