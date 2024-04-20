Клопп отправил ясный сигнал лидерам «Ливерпуля». В борьбе за чемпионство ему нужны мотивированные и готовые игроки
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал опытных игроков повысить уровень игры, чтобы до конца бороться за титул АПЛ.
«Когда мы уже были в таком положении, то в итоге не выиграли лигу. Хорошо знать, что ты хорош, что ты можешь доставить другим командам проблемы. Но ясно одно: если ты хочешь стать чемпионом, то должен быть близок к совершенству».
Если мы не идеальны, то нужно справляться с неудачами наилучшим и идеальным образом. Трент нам, конечно, нужен, но он должен быть в хорошей форме. Форма − это то, к чему он должен прийти. Дело не в нем, это не его вина, если бы он не был в форме, просто такова ситуация. Так что главный вопрос, как быстро мы можем заставить его стать лучше? То же самое с Диогу, Роббо и Мо».
«У них всех были травмы, которых раньше не было, или, если хотите, их длительность. Собослаи − то же самое. Кертис Джонс − то же самое».
В последних матчах лидеры «Ливерпуля» не впечатляют, особенно когда мяч оказывается в последней трети. В последних трех матчах команда забила всего один мяч.
а недостаточный класс игроков команды ливерпуль 2.0:
- гакпо, диас и нуньес кринжовая замена мане и бобби, а эндо, гравенберх, собо и макалистер, по-совокупности качеств, если и не хуже фаба, милнера и хендо, то и не лучше...
- единственные светлые пятнышки - это куанса, брэдли и эллиот...временами
- салах - забил...на игру и команду
- сам клопп - потерял кураж
- столь раннее объявление об уходе - стратегическая ошибка,
как сейчас видится это сыграло бы перед матчами с мю и с аталантой,
а так - слишком длинное эмоциональное плечо