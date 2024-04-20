Клопп отправил ясный сигнал лидерам «Ливерпуля». В борьбе за чемпионство ему нужны мотивированные и готовые игроки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал опытных игроков повысить уровень игры, чтобы до конца бороться за титул АПЛ.

«Когда мы уже были в таком положении, то в итоге не выиграли лигу. Хорошо знать, что ты хорош, что ты можешь доставить другим командам проблемы. Но ясно одно: если ты хочешь стать чемпионом, то должен быть близок к совершенству».

Если мы не идеальны, то нужно справляться с неудачами наилучшим и идеальным образом. Трент нам, конечно, нужен, но он должен быть в хорошей форме. Форма − это то, к чему он должен прийти. Дело не в нем, это не его вина, если бы он не был в форме, просто такова ситуация. Так что главный вопрос, как быстро мы можем заставить его стать лучше? То же самое с Диогу, Роббо и Мо».

«У них всех были травмы, которых раньше не было, или, если хотите, их длительность. Собослаи − то же самое. Кертис Джонс − то же самое».

В последних матчах лидеры «Ливерпуля» не впечатляют, особенно когда мяч оказывается в последней трети. В последних трех матчах команда забила всего один мяч.