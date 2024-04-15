«Ливерпуль» отдал дань уважения жертвам трагедии в Хиллсборо – сегодня 35-ая годовщина

Сегодня исполняется 35 лет со дня трагедии в Хиллсборо.

Жизнь 97 болельщиков оборвалась из-за смертельной давки на матче Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» 15 апреля 1989 года.

Юрген Клопп, Вирджил ван Дейк, сэр Кенни Далглиш, генеральный директор клуба Билли Хоган, послы клуба Иан Раш, Джон Барнс и Наташа Дауи, представители команд U21 и U18, а также тренер женской команды «Ливерпуля» Мэтт Берд и ее капитан Ниам Фэи возложили цветы на мемориал на «Энфилде».

Вот фотографии с официального сайта клуба.