«Давайте держаться вместе»: Мак Аллистер обратился к фанатам «Ливерпуля» после ничьей с «МЮ»
В матче 32-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя. Встреча закончилась ничьей 2:2.
После игры Алексис Мак Аллистер обратился к поклонникам мерсисайдцев:
«Несмотря на результат, мы до конца будем выкладываться по полной. Давайте держаться вместе, вперед «красные»! YNWA».
После ничьей с «Юнайтед» «Ливерпуль» уступил первую строчку АПЛ «Арсеналу»: у команд равное количество очков (71), но «канониры» обходят «красных» по дополнительным показателям. «Ман Сити» все еще отстает от лидеров лишь на одно очко.
Мак Аллистер показывает отличный футбол в последних матчах. Игроки «Ливерпуля» прозвали его любимчиком тренера, с чем Клопп даже не пытается спорить.
Алексис набрал 10 очков в восьми из десяти последних матчей в старте. В игре с «Шеффилдом» он забил победный гол. Аргентинец претендует на звание лучшего игрока марта в АПЛ по версии болельщиков.