Цены на билеты на последний матч Юргена Клоппа на «Энфилде» взлетели до небес

Известно, что 19 мая состоится прощальный матч Юргена Клоппа на «Энфилде», это будет последняя домашняя игра «Ливерпуля» в сезоне против «Вулверхэмптона».

Официально все билеты уже проданы. Однако похоже, что некоторые предприимчивые граждане купили их с одной целью – перепродать с большой комиссией.

По данным сайта SeatPick, самый дешевый билет на новый верхний уровень «Энфилда» в настоящее время стоит 1450 фунтов. Самый дешевый билет 1950 фунтов. Однако в наличии их немного.

Что касается Главной трибуны и трибуны Кенни Далглиша, то билеты на верхний ярус можно приобрести чуть менее чем за 1700 фунтов.