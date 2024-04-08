1 мин.

Цены на билеты на последний матч Юргена Клоппа на «Энфилде» взлетели до небес

23

Известно, что 19 мая состоится прощальный матч Юргена Клоппа на «Энфилде», это будет последняя домашняя игра «Ливерпуля» в сезоне против «Вулверхэмптона».

Официально все билеты уже проданы. Однако похоже, что некоторые предприимчивые граждане купили их с одной целью – перепродать с большой комиссией.

По данным сайта SeatPick, самый дешевый билет на новый верхний уровень «Энфилда» в настоящее время стоит 1450 фунтов. Самый дешевый билет 1950 фунтов. Однако в наличии их немного.

Что касается Главной трибуны и трибуны Кенни Далглиша, то билеты на верхний ярус можно приобрести чуть менее чем за 1700 фунтов.

logoЮрген Клопп
logoКлубы
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия