Фабрицио Романо рассказал об отступных Рубена Аморима. Клубам из Португалии придется заплатить больше

Грустно, но в конце сезона Клопп покинет «Ливерпуль». Трудно точно сказать, кто возглавит «красных». Фабрицио Романо считает , что главный кандидат на пост нового тренера «Ливерпуля» – это Рубен Аморим.

Итальянский инсайдер рассказал об отступных тренера «Спортинга»:

«Ситуация с контрактом Рубена Аморима. Отступные 30 млн евро действует только для клубов из Португалии. Отступные для зарубежных клубов составят 20 млн евро.

Есть устная договоренность: если поступит предложение от топ-клуба, 10 млн евро будет достаточно, чтобы Рубен ушел летом».

Если верить сообщениям в прессе, 39-летним тренером также интересуются «Бавария», «Челси» и «Барса». Но по данным португальского журналиста Педру Сепульведы, «блауграна» выбыла из борьбы за Аморима из-за финансовой стороны вопроса.

Под руководством Аморима «Спортинг» вышел в финал Кубка Португалии, выбив из турнира «Бенфику». В чемпионате «Спортинг» занимает первую строчку после 27-ми туров, подопечные Рубена обеспечили себе отрыв от второго места в четыре очка.

Как смотрите на теоретическое назначение Аморима в «Ливерпуль»?