«Это нечто особенное»: Клопп похвалил то, как Нуньес справился с трудностями в «Ливерпуле»

После перехода в «Ливерпуль» Дарвин Нуньес прошел через сложный период адаптации в новом клубе и стране. Из-за языкового барьера уругваец даже не мог общаться с командой и тренером – Тиаго подрабатывал переводчиком новичка.

Спустя почти два года на «Энфилде» Дарвин, похоже, наконец нашел свою игру. По крайней мере, так считает Юрген Клопп.

Тренер похвалил Нуньеса за его успехи:

«У Дарвина, конечно, были свои проблемы в начале. Не зная ни слова по-английски, он стал знаменитым игроком, но не сразу нашел свою игру. Нам так не казалось, но для всего мира все выглядело так. Особенно, если вспомнить другой крупный трансфер прошлого года: Эрлинг Холанд, забил 500 голов и все такое.

Это сложно. Конечно, не хочется обращать на это внимание, но мы живем в публичном мире, всем это очевидно. То, как он прошел через все трудности, – это нечто особенное».

В том же интервью свою порцию комплиментов от немца получил Мак Аллистер . Оказывается, игроки «Ливерпуля» называют аргентинца любимчиком тренера. Клопп спорить с этим не стал, но отметил, что у него в команде много любимчиков.

Нуньес забил курьезный гол в недавнем матче «Ливерпуля» и «Шеффилда». Юрген признался , что этот мяч уругвайца ему очень понравился.

А как вы оцениваете прогресс Дарвина в «Ливерпуле»?