Мак Аллистер шикарным ударом, возможно, спас «Ливерпулю» сезон. Но что он делал за 25 секунд до этого?

Меньше чем за минуту до того, как поразить ворота «Шеффилд Юнайтед», Алексис Мак Аллистер вместе с Харви Эллиоттом и Конором Брэдли отбирали мяч на своей половине.

Это помогло «Ливерпулю» вернуть владение и начать голевую атаку.

Спустя всего 25 секунд Мак Аллистер шикарно попал и спас лидерство «Ливерпуля» в таблице.

Эти эпизоды показывают, что представляет собой аргентинец: он может быть очень полезен как в обороне, так и в поддержке атаки, независимо от того, на какой позиции он начинает матч.