Красивый жест Мак Аллистера после победы над «Брайтоном». Алексис не забывает свой экс-клуб

«Ливерпуль» со счетом 2:1 обыграл «Брайтон» в 30-м туре АПЛ. За «красных» голами отметились Диас и Салах. Мохамеду помог забить Мак Аллистер, чей ассист очень впечатлил Роя Кина .

Алексис перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона», аргентинец сохранил теплое отношение к экс-клубу. Журналист Льюис Стил, присутствовавший на матче, рассказал о красивом жесте полузащитника:

«Алексис Мак Аллистер после матча подошел к краю поля и поаплодировать болельщикам «Брайтона». Он классный человек и игрок, но все на этом стадионе и так это знали».

В интервью Алексис высоко оценил игру подопечных Де Дзерби:

«Мы начали не так, как хотели, но это была потрясающая игра. Мы играли против невероятной команды. Я очень хорошо знаю их [«Брайтон»], я знаю, на что они способны. Это был тяжелый матч, но в итоге мы одержали победу и очень счастливы».

Болельщики «Брайтона» тоже прекрасно относятся к экс-полузащитнику команды. Ведущий популярного подкаста The Anfield Talk рассказал о реакции фанатов «чаек» на фамилию Алексиса, произнесенную диктором стадиона:

«Звучат громкие аплодисменты болельщиков «Брайтона», когда диктор произносит имя Мак Аллистера. Приятно это видеть. Это отлично демонстрирует то, насколько был великолепен Мак Аллистер в ситуации с его трансфером».

Признание болельщиков команды, с которой ты расстался, дорогого стоит, верно?