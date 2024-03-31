Не Де Дзерби и Аморим. Орнштейн назвал наиболее вероятных кандидатов на замену Клоппа

Инсайдер издания The Athletic Дэвид Орнштейн считает, что Роберто Де Дзерби не заменит Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Рубен Аморим, в свою очередь, определенно входит в число кандидатов, но пока не выделяется из всех претендентов, поскольку у «красных» «нет фаворитов».

Орнштейн также упоминает Тиаго Мотту («Болонья») и Симоне Индзаги («Интер») как кандидатов, которые высоко ценятся благодаря итальянским связям Ричарда Хьюза; в гонке также могут участвовать Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик.

По словам трансферного эксперта, окончательное решение «Ливерпуль» примет в ближайшие недели.