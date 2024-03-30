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🔥 У «Ливерпуля» восемь кандидатов на тренерский пост. Есть один фаворит

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Хаби Алонсо точно не возглавит «Ливерпуль» в следующем сезоне, а значит пора думать, кто же тогда это сделает.

The Athletic представил шорт-лист из восьми кандидатов, которые, якобы, могу возглавить английский клуб.

Наиболее вероятный: Рубен Аморим («Спортинг»).

Возможные: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Паулу Фонсека («Лилль»).

Рассматриваются: Тиаго Мотта («Болонья»), Томас Тухель («Бавария»), Томас Франк («Брентфорд»).

Маловероятный: Симоне Индзаги («Интер»).

Возможно, в списке «Ливерпуля» есть больше имен, но это наиболее вероятные кандидаты на тренерский пост.

Кого посоветуете?

logoЛиверпуль
logoРоберто Де Дзерби
logoСимоне Индзаги
logoРубен Аморим
logoТомас Франк
logoТиаго Мотта
logoЮлиан Нагельсманн
logoТомас Тухель
logoКлубы
logoПаулу Фонсека