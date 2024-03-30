🔥 У «Ливерпуля» восемь кандидатов на тренерский пост. Есть один фаворит

Хаби Алонсо точно не возглавит «Ливерпуль» в следующем сезоне, а значит пора думать, кто же тогда это сделает.

The Athletic представил шорт-лист из восьми кандидатов, которые, якобы, могу возглавить английский клуб.

Наиболее вероятный: Рубен Аморим («Спортинг»).

Возможные: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Паулу Фонсека («Лилль»).

Рассматриваются: Тиаго Мотта («Болонья»), Томас Тухель («Бавария»), Томас Франк («Брентфорд»).

Маловероятный: Симоне Индзаги («Интер»).

Возможно, в списке «Ливерпуля» есть больше имен, но это наиболее вероятные кандидаты на тренерский пост.

Кого посоветуете?