📹Дебют в основе и красивый голевой пас. Юный хавбек «Ливерпуля» Макконнелл помог открыть счет в игре против «Норвича»

19-летний английский хавбек «Ливерпуля» Джеймс Макконнелл соорудил для своего клуба первый гол в противостоянии с «Норвичем» (5:2).

Молодой игрок увидел на дальней штанге Кертиса Джонса, другого воспитанника «красных», и отдал на него идеальный пас. Не забить было довольно сложно.

В этом сезоне 19-летний футболист впервые вышел в стартовом составе клуба. До этого он трижды появлялся на поле с замены. На поле Макконнелл провел 79 минут и был заменен на Луиса Диаса, когда счет уже был комфортным.