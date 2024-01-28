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📹Дебют в основе и красивый голевой пас. Юный хавбек «Ливерпуля» Макконнелл помог открыть счет в игре против «Норвича»

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Джеймс Макконнелл Джеймс Макконнелл
Кертис Джонс Кертис Джонс
Футбол Футбол

19-летний английский хавбек «Ливерпуля» Джеймс Макконнелл соорудил для своего клуба первый гол в противостоянии с «Норвичем» (5:2).

Молодой игрок увидел на дальней штанге Кертиса Джонса, другого воспитанника «красных», и отдал на него идеальный пас. Не забить было довольно сложно.

В этом сезоне 19-летний футболист впервые вышел в стартовом составе клуба. До этого он трижды появлялся на поле с замены. На поле Макконнелл провел 79 минут и был заменен на Луиса Диаса, когда счет уже был комфортным.

3 комментария
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Вот и подрастает новые звёздочки, надеюсь у них(Брэдли, Кванса, Макконнелл, Доак и других) всё будет получаться и они будут радовать болельщиков своими результатоми YNWA❤
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Он играл будто игрок основы. Красавчик просто. Выглядел отлично. Перспективный молодежь растет
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Выносливость нужно как-то прокачать.
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