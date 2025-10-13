«Ливерпуль» снова ищет центрального защитника. Трансфер Гехи маловероятен, но позитивные новости есть 🤞

Крупный портал DaveOCKOP, посвященный «Ливерпулю», пишет, что «скаузеры» ведут переговоры о подписании контракта с защитником дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеком.

Переговоры находятся на ранней стадии, но проходят в положительном ключе.

Англичане хотят укрепить оборону после травмы передней крестообразной связки Джованни Леони. В августе ожидалось, что команду усилит Марк Гехи из «Кристал Пэлас», но сейчас трансфер оценивается с небольшой вероятностью.

Хорошая идея?

