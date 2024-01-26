«Мы все знаем, почему он ушел». Экс-защитник «Ливерпуля» озвучил теорию, Клопп поспешил ее опровергнуть

Огонь вброса не успел разгореться.

Решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» в конце сезона вызвало разные реакции по всему миру. Например, экс-защитник «красных» Хосе Энрике вбросил свою, которую пришлось опровергать самому тренеру.

«Мы все знаем, почему [он уходит], и это FCG, на мой взгляд. Он просто устал от них. Я сейчас так зол».

Во время пресс-конференции Юрген Клопп сам затронул эту тему, решив развеять все предположения о том, что Энрике был прав.

«Я видел, как Хосе Энрике, который мне очень нравится, сказал, что дело в FSG. Я могу сказать вам, что FSG не имеет к этому [уходу] никакого отношения».

Теория испанца вызвала в социальных сетях негативную реакцию от болельщиков:

💭Парень, повзрослей. Он явно хочет возглавить сборную Германии. За последние несколько лет «Ливерпуль» потратил много денег, так что не забивай себе голову.

💭Я считаю Клоппа легендой и не думаю, что дело в FSG. У Юргена есть план на жизнь, его время здесь истекло. Грустно видеть, что он уходит, но мы живем дальше.

Однако до Хосе Энрике как будто не дошла информация, потому что он продолжил свою тираду в эфире Sky Sports News.

«Сначала подумал, что я сошел с ума, но его нельзя винить. Очевидно, что он легенда, и я считаю, что «Ливерпуль» должен поставить ему статую. Благодаря ему «Ливерпуль» добился всего, чего достиг за последние несколько лет. Он только продлил контракт. Думаю, что-то произошло, что-то связанное с расходами. Может быть, с владельцами, и он устал от этой ежегодной борьбы за подписание игроков, которых заслуживает команда. Он не может постоянно творить чудеса. Он просто устал. Это его личное мнение. Каждый год ему приходится творить чудеса, чтобы выигрывать трофеи с этими игроками».