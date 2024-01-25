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Трагедия в семье Майкла Оуэна: из-за генетического заболевания его сын ослеп в 17 лет

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Майкл винит себя.

У Джеймса Оуэна, когда ему было 8 лет, диагностировали болезнь Штаргардта - это патология сетчатки глаза. 7-летний юноша теперь почти ничего не видит. Лекарства от этого заболевания врачи еще не изобрели.

Болезнь Штаргардта передается по наследству, в интервью на ТВ Майкл сказал, что почувствовал вину, когда узнал о диагнозе.

Michael Owen reveals guilt after son James left blind from rare condition | HELLO!

Если бы я мог отдать ему свои глаза, я бы сделал это. Я бы отдал все деньги, которые у меня есть, чтобы Джеймс снова увидел.

Сын Майкла так описал свое состояние: «Я запоминаю, какого цвета свитер моего отца, поэтому когда мы выходим из дома, то я узнаю его именно по цвету свитера, лицо и другие детали я уже не вижу».

Помимо Джеймса и экс-нападающего «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии две дочери - Джемма Роуз и Эмили Мэй.

1 комментарий
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Ну вот даже бегло статью пробежать можно перед публикацией?
В заголовке 17, в статье 7.
А так конечно очень жаль парня..
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