Трагедия в семье Майкла Оуэна: из-за генетического заболевания его сын ослеп в 17 лет

Майкл винит себя.

У Джеймса Оуэна, когда ему было 8 лет, диагностировали болезнь Штаргардта - это патология сетчатки глаза. 7-летний юноша теперь почти ничего не видит. Лекарства от этого заболевания врачи еще не изобрели.

Болезнь Штаргардта передается по наследству, в интервью на ТВ Майкл сказал, что почувствовал вину, когда узнал о диагнозе.

Если бы я мог отдать ему свои глаза, я бы сделал это. Я бы отдал все деньги, которые у меня есть, чтобы Джеймс снова увидел.

Сын Майкла так описал свое состояние: «Я запоминаю, какого цвета свитер моего отца, поэтому когда мы выходим из дома, то я узнаю его именно по цвету свитера, лицо и другие детали я уже не вижу».

Помимо Джеймса и экс-нападающего «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии две дочери - Джемма Роуз и Эмили Мэй.