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У Гомеса 201 матч за «Ливерпуль» и ни одного гола. Клоппу пришлось обсуждать с женой Джо его голевое невезение

Джо Гомес Джо Гомес
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Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» почти 9 лет. За этот период защитник столкнулся сразу с несколькими тяжелыми травмами, но все же успел отправить к себе в копилку 201 матч в составе «красных».

На счету англичанина – 9 ассистов. При этом Джо ни разу не забивал за «Ливерпуль»! А ведь за «красных» отличался даже Алиссон. Единственный гол Гомеса был забит за «Ливерпуль» U21 в марте 2017-го против молодежки «Рединга». 

В подкасте We Are Liverpool Джо немного рассказал о своем голевом невезении:

«Ну, я забиваю на тренировках! Не знаю, конечно, это странно. Прошло уже восемь лет, сейчас об этом стали говорить чаще обычного. Даже тренер мне об этом говорит. Клопп сказал моей жене, что даст ей немного денег, если я забью!

Думаю, мой самый большой недостаток по части голов заключается в том, что я никогда по-настоящему не готов к угловым. Очевидно, это играет роль, возможно, у меня было бы немного больше шансов забить, если бы на угловых я действовал иначе. Но, да, это странно».

Страшно представить, что будет, когда Джо наконец забьет за «Ливерпуль».

3 комментария
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Клопп походу поставил ставку на гол Гомеса, даже готов его жене отсыпать с выйграша)))
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Пусть пенальти забьёт. Ведь хвалят за них Отвисогуба, Мессю.
Последнему вообще за это шаров надавали озапку, чуть в стратосфеоу не улетел...
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Гомес один из самый крутых английских футболистов. В самом начале карьеры он подавал огромные надежды, но получил несколько тяжелых травм из за которых выбывал на целый год, но каждый раз возвращался сильнее, что поражало каждый раз. Однако после последней травмы, он долго не мог вернуть прежние кондиции и казалось, что дальше карьера будет потихоньку угасать, но как мы видим, он захотел остаться, потому что любит клуб и город и снова стал блистать. Очень многие не могут вернуться после первых крестов, а Гомес пережил это уже 3 раза и все равно блистает, надеюсь, он наконец забьет гол!
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