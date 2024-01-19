Каррагер считает, что Жота лучше, как нападающий, чем Суарес, Торрес, Фаулер и Оуэн

Джейми Каррагер сделал несколько серьезных заявлений после дубля Диогу Жоты за «Ливерпуль» против «Борнмута».

Бывший защитник «Ливерпуля» сказал, что Жота лучше, чем некоторые из величайших нападающих «красных».

«Юрген Клопп говорил, какой он умный игрок. Он может играть слева, посередине и справа», — начал Каррагер.

«Ливерпуль» все еще пытается выяснить, кто будет играть на позиции центрфорварда, хотя они и выигрывают матчи без Салаха. Возможно, теперь это позиция Жоты. Я играл с некоторыми великими нападающими «Ливерпуля»: Майкл Оуэн, Луис Суарес, Фернандо Торрес, Робби Фаулер... Я думаю, что Жота лучше их всех».

«Когда у Жоты появляется шанс, он очень точен. В этом сезоне он забивает или делает результативную передачу каждые 84 минуты. В Премьер-лиге есть только два или три игрока выше этого уровня».