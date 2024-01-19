«Пока не ясно, какая позиция ему подходит». Экс-игрок «Ливерпуля» ждет, что Гакпо сможет на время заменить Салаха

Экс-хавбек «Ливерпуля» Будевайн Зенден считает, что в отсутствие Мохамеда Салаха Коди Гакпо сможет сыграть важную роль для «красных». На данный момент египтянин находится в расположении сборной, которая играет на Кубке Африки.

Зенден, который провел два года в «Ливерпуле», поддержал соотечественника. Он работал вместе с Гакпо в «ПСВ» и заявляет, что Юргену Клоппу еще предстоит найти оптимальную позицию для хавбека.

«Сейчас интересный момент для Коди. Он пришел в середине прошлого сезона, в зимнее окно сложно адаптироваться. Он работает в «Ливерпуле» около года и появился, когда дела в клубе шли не очень хорошо. В прошлом сезоне он играл на разных позициях. Пока не совсем понятно, на какой ему играть лучше, но Коди показал, что может хорошо сочетаться с другими нападающими.

Когда он выходил в старте, ему удавалось показать, на что он способен. Он также оказывал влияние на игру со скамейки. Люди смотрят на голы и передачи, судят так об игре футболиста, но тренеры обращают внимание не только на это и замечают, какой вклад вносит игрок. Я думаю, Клопп ценит наличие Гакпо. Он молодой игрок, который все еще ищет себя, и от него многое зависит. Он очень талантлив, и еще покажет. Коди может стать большим игроком для «Ливерпуля».

На данный момент Коди Гакпо сыграл за «Ливерпуль» в 53 матчах, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач.