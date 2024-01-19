После матча против «Ньюкасла» Ширер обвинил Жоту в симуляции. Спустя три недели Диогу ответил экс-форварду

1 января «Ливерпуль» обыграл на «Энфилде» «Ньюкасл» со счетом 4:2. Один из голов вызвал большое количество споров, так как он случился после неоднозначного, как посчитали некоторые эксперты, пенальти.

Когда на табло было 3:2, Диогу Жота вбежал в штрафную и был сбит вышедшим вратарем «сорок» Мартином Дубравкой. Контакт был, но Жота сделал пару шагов, прежде чем упасть. Казалось, что у него был шанс просто покатить мяч в пустую рамку.

Алан Ширер был очень недоволен решением арбитра, написав, что ему чертовски стыдно. Легендарный форвард продолжил возмущаться на подкасте The Rest Is Football. Он сказал: «Да, он нырнул. Все очень просто. Такого явного нырка вы еще не видели. Был небольшой контакт, но он мог просто остаться на ногах и пробить».

Диогу Жота три недели молчал про этот эпизод, но не стал уходить от вопроса: «Послушайте, конечно, я видел комментарии экс-игроков и тех, кому платят за то, чтобы они говорили о некоторых эпизодах. Единственное, что я могу сказать, что даже вратарь подтвердил, что это было касание, и я не было вариантов, чтобы я остался на ногах. Вот и все. Предпочел бы я сам забить, а не видеть, как Мо исполняет пенальти? Конечно. Забивать голы − то, что я люблю делать. Это все, что могу сказать».

После инцидента вратарь «Ньюкасла» Дубравка сказал следующее: «Я пытался вытянуть руки и не зацепить его. Почувствовал контакт, но не знаю, что еще должен был сделать. В конце концов, это был пенальти, спорить бессмысленно».

Кажется, что прошлое с «Ньюкаслом» Алану Ширеру было важнее, чем объективность.