Марцел Личка: «О «Динамо» не думаю и не слежу, у меня много работы. Я не обиделся ни на кого и желаю команде подняться в таблице и показывать красивый футбол»

Марцел Личка не думает о возвращении в «Динамо».

Чешский тренер покинул пост главного тренера московского клуба до завершения прошлого сезона. Сейчас он возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк». Бело-голубые под руководством Валерия Карпина набрали пять очков в пяти матчах Мир РПЛ и занимают 12-е место.

– Честно скажу, не слежу за играми «Динамо». Я сконцентрирован сейчас на своей работе, видел только результаты. Да, можно сказать, что они не совсем хорошие.

В футболе так бывает, что приходит плохое время. Но я верю, что команда сможет выправить эту ситуацию. Я желаю «Динамо» и его игрокам, чтобы они поднялись в турнирной таблице, показывали красивый футбол и радовали болельщиков.

Я знаю всех этих игроков, работал с ними два года. Я не обиделся ни на кого в «Динамо», поэтому хочу, чтобы хорошие моменты наступили для бело-голубых в ближайшее время.

– Связываете ли вы проблемы «Динамо» с отсутствием Тюкавина?

– Нет, я не думаю, что «звезда» появилась из-за отсутствия Тюки , потому что мы играли все шесть месяцев без него. Я выпускал Карраскаля на позиции «девятки», и у нас все получалось очень хорошо.

Конечно, Тюкавин – очень важный игрок для «Динамо», но все же, надеюсь, вы понимаете, что это всего лишь один игрок, а команда состоит из 11-ти человек.

– Вы готовы вернуться в «Динамо», если поступит предложение?

– Теперь у меня контракт здесь, в Карагюмрюке. Для меня это нелегко, потому что уровень игроков немного отличается, но мы сделаем все возможное с моей командой тренеров и попытаемся улучшить класс футболистов и команды.

У нас много работы, и я не думаю сейчас о «Динамо», – сказал Личка.

Личка начал в «Фатих Карагюмрюк» с поражения – 0:3 от «Галатасарая». Икарди забил в первой игре после «крестов», форвард отсутствовал с ноября 2024 года

«Динамо» Карпина – разочарование