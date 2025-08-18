Валуев о потолке зарплат в РПЛ: «Хорошо звучит, но не работает – проблема в коррупции и зажравшихся менеджерах. Было уравнивание всего и вся в СССР – мы знаем, к чему это приведет»

Николай Валуев считает, что потолок зарплат в РПЛ не будет работать.

Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.

Министр Михаил Дегтярев упомянул потолок зарплат, рассуждая о предстоящем ужесточении лимита на легионеров: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«Эта история хорошо звучит, но не работает. В классе футболистов, как и у разных спортсменов, есть разница. Профессиональный спорт – это про деньги. Вопрос не в потолке зарплат, а в запросах зажравшихся менеджеров. В той коррупции, которая давно окутала футбол. Там кроется корень проблем.

Было уравнивание всего и вся в СССР, мы знаем, к чему это приведет. Декларирование – это одно, но будет ли оно работать? Должны быть оговорки, иначе никогда не получится договориться со спортсменом, который не захочет существовать в этом потолке. Говорю о спортсменах вообще – наши, приглашенные. И воспитанники могут уезжать. Как их удержать? Контракт ограничен во времени.

Повторюсь, это вопрос зажравшихся менеджеров, а не спортсменов. Там кормятся много людей», – сказал депутат Госдумы.