«Очевидно, он может ходить». Клопп с юмором прокомментировал восстановление игрока

Разговаривая с журналистами перед матчем Премьер-лиги против «Борнмута», Юрген Клопп с присущим ему юмором рассказал о динамике восстановления Трента Александера-Арнолда:

«Очевидно он может ходить... По подиуму».

Главный тренер сделал отсылку к недавней поездке игрока на Неделю моды в Милане, куда он смог отправиться, потому что пока не может принимать участие с тренировках с командой. На этом богемном мероприятии Трент выступал не только как амбассадор Adidas, но также он принял участие в показе Dolce&Gabbana.

Отсмеявшись, Клопп добавил, что в скором времени мы все же увидим Александера-Арнолда на поле.

«У них у всех положительная динамика. Дом [Собослаи] близок к возвращению, Трент близок, Роббо близок. Они все двигаются в нужном направлении, но к игре на выходных они готовы не будут».