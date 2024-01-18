LFC 2020
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«Очевидно, он может ходить». Клопп с юмором прокомментировал восстановление игрока

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Разговаривая с журналистами перед матчем Премьер-лиги против «Борнмута», Юрген Клопп с присущим ему юмором рассказал о динамике восстановления Трента Александера-Арнолда:

«Очевидно он может ходить... По подиуму».

Главный тренер сделал отсылку к недавней поездке игрока на Неделю моды в Милане, куда он смог отправиться, потому что пока не может принимать участие с тренировках с командой. На этом богемном мероприятии Трент выступал не только как амбассадор Adidas, но также он принял участие в показе Dolce&Gabbana.

Отсмеявшись, Клопп добавил, что в скором времени мы все же увидим Александера-Арнолда на поле.

«У них у всех положительная динамика. Дом [Собослаи] близок к возвращению, Трент близок, Роббо близок. Они все двигаются в нужном направлении, но к игре на выходных они готовы не будут».

3 комментария
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Ну что тут сказать.. 🤣 это Клопп!))
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Какой же Клопп юмористичный!
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В 90-е у нас на рынке такие куртки Корейцы продавали
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