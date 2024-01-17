📸 Мак Аллистер показал свои татуировки и рассказал об их значении. Планирует сделать тату о ЧМ и «Ливерпуле»

Как порядочный латиноамериканец Мак Аллистер является счастливым обладателем множества татуировок. Аргентинец рассказал о значении некоторых тату:

«Мне нравится, как они смотрятся на теле. Но, конечно, в каждую мою тату вложен смысл. Думаю, это самое важное в татуировках. Например, цифра 98 отсылает к году моего рождения. Идущий к сердцу ребенок с мячом под мышкой означает то, как сильно я люблю футбол».

Также на теле Мак Аллистера набиты дата его профессионального дебюта, первый игровой номер, под которым он выступал за молодежку Аргентины, изображение Иисуса и, разумеется, имена родных Алексиса:

«Члены семьи – самые важные люди в моей жизни. Когда человек переживает хороший момент, рядом с ним много людей. Но когда человек проходит через трудности, рядом остается только семья. Они очень, очень важны для меня. Конечно, они знают, как сильно я их люблю».

На локте аргентинца изображена рулетка. Цифры на ней отсылают к игровым номерам самого Алексиса и его братьев. Полузащитник «Ливерпуля» признается, что обычно люди неверно интерпретируют значение этого тату:

«Возможно, я даже сожалею об этой наколке! Некоторые люди думают, что я люблю играть в азартные игры или люблю рулетку, но это, конечно, не так».

Мак Аллистер поделился своими тату-планами:

«Сначала я хочу сделать татуировку в память о чемпионате мира, а потом, конечно, я сделаю что-нибудь с изображением «Ливерпуля», потому что с первого дня я почувствовал прочную связь с этим клубом и очень рад быть здесь. Было бы здорово набить трофей! Может, на ноге. Надеюсь, мы сможем что-то выиграть в этом году».

А как вы относитесь к нательной живописи?