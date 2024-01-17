Джеррарда называют The King of Predators из-за его любви к одной модели бутс: легенда «Ливерпуля» оценил юбилейную серию от Adidas

В новых Predators будет играть Дарвин Нуньес.

Звездой презентации новой модели был Джуд Беллингем, получивший в «Реале» наследство от Зидана не только в виде пятого номера, но и легендарных бутс.

Но не только Зидан предпочитал «классику» от Adidas, капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда вообще называли и называют The King of Predators.

Через несколько дней после презентации новой модели серии, которая в этом году празднует 30-летие, на тренировке «Ливерпуля» в обновленных Predators был замечен Дарвин Нуньес.