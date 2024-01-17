LFC 2020
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🤯 Фанат «Ливерпуля» придумал безумную идею, как решить проблемы клуба в обороне. Это захочет увидеть каждый 😳

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Доминик Собослаи Доминик Собослаи
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Представьте Доминика Собослаи в роли центрального защитника. Оказывается, что это не такая уж и плохая идея.

Фанат «Ливерпуля» с никнеймом Wingplay объяснил, почему это хорошая затея.

Во-первых, Доминик чрезвычайно полезен в обороне, когда он играет гибридную роль на фланге. Венгр совершает больше отборов и перехватов, чем большинство центральных полузащитников. Он также активно помогает защищаться по всему полю, в чем вы можете убедиться по этой карте.

Ибраима Конате, к сожалению, очень склонен к травмам, поэтому (в теории) Собослаи может занять его позицию. Его созидание может помочь «Ливерпулю» при игре со спины или во время контратак, где он сможет застать врасплох соперника дальними передачами.

Будут ли проблемы при игре на втором этаже? Вряд ли. Рост Собослаи - 1,86 м. У него раскидистое, мускулистое телосложение с широкой грудью и мощными плечами.

Кроме того, подобный маневр освободил бы место в полузащите, позволяя «Ливерпулю» чаще выпускать Харви Эллиотта, либо Мак Аллистера вместе с Тиаго (когда он восстановится после травмы).

Предполагается, что состав будет выглядеть следующим образом.

Увидим второго Хавьера Маскерано?

6 комментариев
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По антропометрии много кто может играть в центре защиты, мяч отбирать один-в-один не сложно, а вот навыки при игре в зонной обороне, подстраховки, работы с линией офсайда - это всё годами осваивается
+35
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+35
Ага. И Алиссона в центр нападения. А что ? Высокий, пас хороший, головой умеет забивать, мы это уже видели. Как
+23
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+23
Нуньеса опорником (он хорошо отдаёт пасы)
+6
0
+6
Наркоман
+1
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+1
а ещё лучше на ворота, если Алисон и Келахер травмиюутся
+1
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+1
поздний Маскерано посмеялся над требованиями для цз)
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