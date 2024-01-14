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«Это очень хорошее качество». Ван Дейк рассказал, какое умение любого из товарищей по команде он бы хотел перенять

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В новом интервью France Football Вирджил ван Дейк высоко оценил одно качество Жоэля Матипа.

Когда защитника спросили, какое умение он бы хотел перенять у любого из товарищей по команде, капитан «красных» задумался. После долгих размышлений он признался, что не отказался бы от дриблинга Матипа.

«Нелегко выбрать что-то одно. Пожалуй, дриблинг Жоэля Матипа. Он любит обходить соперника со спины.

Он идет туда, не боясь. Он не говорит себе: «Если я сделаю это, то мы можем потерять мяч». Это очень хорошее качество, мне бы очень хотелось уметь это делать».

Это действительно можно назвать выдающимся качеством Матипа, которое делает его первоклассным центральным защитником. Он подхватывает мяч в глубине и легко проносится сквозь соперников, заставляя их оставлять свои позиции, чтобы остановить его.

К сожалению, в этом сезоне Жоэль уже не поможет «Ливерпулю» из-за разрыва крестов. Учитывая, что его контракт с мерсисайдским клубом заканчивается летом, то фанаты могут и вовсе больше никогда не увидеть его на «Энфилде».

Однако Клопп уже намекал, что, возможно, «красные» пока не готовы расставаться с 32-летним защитником.

 

1 комментарий
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Да, топовый игрок, но так редко в форме …
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