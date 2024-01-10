😨 Экс-звезда «Ливерпуля» Эмил Хески подал заявление о банкротстве

По информации The Sun, экс-звезда «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески находится на грани банкротства.

В настоящее время он возглавляет женскую команду «Лестер Сити», в системе которого трудится уже больше трех лет.

Появилась информация, что Хески подал ходатайство о банкротстве.

Ранее Daily Star писали, что появился документ, подтверждающий закрытие бара, который финансировался семьей Хески, из-за невыплаченных долгов.

В 2022 году The Telegraph узнали, что у 45-летнего мужчины накопились налоговые долги на сумму 92 тысяч фунтов стерлингов.